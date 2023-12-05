الانتخابات الرئاسية.. من هم المحرمون من الإجازة؟

الانتخابات الرئاسية.. مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر، والتي تبدأ أيام 10 و11 و12 من ديسمبر، يكثف الطلاب والمعلمين عن موعد إجازة الانتخابات، والتي تكون مع انطلاق عملية اقتراع المصريين في الداخل بداية من الأحد المقبل.

انتخابات الرئاسة

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بالمحافظات بتجهيز المدارس التى تم اختيارها فى المحافظات لتكون لجان انتخابية خلال انتخابات الرئاسة، وفي سياق ذلك قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في وقتٍ سابقٍ، عدم تطبيق اجازة الانتخابات الرئاسية على المعلمين، حيث تقتصر على الطلاب فقط في المدارس المنعقد بها لجان انتخابية.

إجازة الانتخابات الرئاسية للمدارس

وتبدأ إجازة الانتخابات الرئاسية للمدارس المختلفة، يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، على أن تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر الجاري، حيث يتم استئناف الدراسة مرة أخرى يوم الأربعاء 14 ديسمبر.

المصريون في الخارج

وجدير بالذكر أدلى المصريون في الخارج بأصواتهم يوم الجمعة الماضية، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق الرئاسي من الجولة الأولى.