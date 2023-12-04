رئيس اتحاد المستثمرات العرب : المرأة المصرية فى أوائل صفوف الانتخابات الرئاسية لحماية الوطن

أكدت الدكتورة هدى يسي رئيس جمعية سيدات الأعمال للتنمية ورئيس اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية ، أهمية النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية لاستقرار البلاد فى ظل التحديات الراهنة، وأيضًا مسؤولية مجتمعية وواجب وطنى لدعم الاستقرار وأمان الأسرة ، وذلك مع بدء العملية الانتخابية داخل محافظات مصر وعلى مدى الأيام الثلاث 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى.



وأشارت إلى أن إقبال المصريين فى الخارج فى مختلف الدول العربية والأجنبية ، والاحتفالات بالنزول واختيار رئيسهم ، كان بمثابة أكبر رسالة وجهت للعالم على إرساء مبادئ الديمقراطية من ناحية وحرصهم على تحقيق الاستقرار والأمن لبلادهم .

وأكدت هدى يسى، فى تصريحات صحفية، أن المشاركة الفعلية فى الانتخابات الرئاسية، تمثل درع الأمن والأمان للبلاد ، والقدرة على استكمال النهضة التنموية والمشروعات القومية فى ظل الجمهورية الجديدة والقدرة على مواجهة التحديات الخارجية وانعكاساتها على بلادنا.



وتوقعت يسي أن تكون المرأة المصرية فى أوائل صفوف الإنتخابات الرئاسية لشعورها بأنه واجب وطني لحماية الوطن كما تحرص على تحفيز أولادها أيضا بضرورة المشاركة السياسية .

وأشارت هدى يسي إلى أن المرأة تشهد أقصى درجات التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعى فى ظل قيادة الدولة على مدى 9 سنوات، وتسعى للحفاظ على مكتسباتها المحققة وتولى مختلف المناصب القيادية.