كلب ضال يعقر ربة منزل و7 أطفال بجرجا

استقبلت مستشفى جرجا العام بمحافظة سوهاج، ربة منزل و7 أطفال يقيمون بدائرة قسم جرجا، مصابين بسحجات متفرقة بالجسم عقرهم كلب ضال حال تواجدهم بالشارع وجرى عمل الإسعافات اللازمة لهم وتلقيهم المصل الخاص بالسعار وخروجهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام لقسم شرطة جرجا بوصول كل من :- "نور . و . ا" 19 سنة ربة منزل مصابة سحجات بالوجه و"محمد . ر . ع" 12 سنة طالب مصاباً بسحجات بالفخذ الأيمن و"سارة . ن . ا . ف" 10 سنوات تلميذة مصابة بسحجات باليد اليمني و"يوسف . ص . ا" 8 سنوات تلميذ مصاباً بسحجات باليد اليمني و"رتاج . ا . ج . م" 7 سنوات تلميذة مصابة بسحجات بالذراع الأيمن والطفل "حسام . ح . ع" 5 سنوات مصاباً بسحجات باليد اليمني والطفل "محمد . ع . ص" 5 سنوات مصاباً بسحجات بالوجه والطفل "محمد . ا . م" 5 سنوات مصاباً بسحجات بالظهر وجميعهم مقيمين دائرة القسم إدعاء عقر كلب ضال وتقرر خروجهم جميعاً عقب تلقيهم المصل اللازم.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال المصابين قرروا بأنهم أثناء تواجدهم بمحل إقامتهم دائرة القسم تعرضوا لعقر كلب ضال مما أدى لإحداث إصابتهم ونفوا وجود شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.