الأرصاد تكشف موعد انكسار الشبورة المائية (شاهد)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يوجد فرص لسقوط أمطار على بعض الأماكن من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون متوسطة، والطبيعة الجغرافية من الممكن أن تؤدي إلى تكون السيول.

الشبورة المائية

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد” اليوم الثلاثاء، أنه تم التنويه أمس بوجود شبورة مائية تصل لحد الضباب، وهذا ما يحدث الآن فى معظم الطرق المؤدية من وإلي القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، وتصل لبعض الأماكن لانعدام الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة

ونوهت إلى أن الشبورة المائية من الممكن أن تستمر إلى الساعة 9 أو 10 صباحا، ناصحة بالقيادة بهدوء تام، مشيرة إلى أن درجات الحرارة اليوم أقل من أمس بحوالي درجتين، وتصل القاهرة الكبري نهارا من 23 إلى 24 درجة مئوية، ونشعر بالأجواء الخريفية اللطيفة، وليلا هناك مزيد من البرودة في الطقس.