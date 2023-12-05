أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب) بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2805 جنيهات لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب شهدت استقرارا ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2805 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3205 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2938 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2404 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1870 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1597 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1202 جنيها، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22440 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2053 دولارًا للأوقية.



