علماء ينتجون وقودا حيويا من نفايات زيوت الطهي

أفادت الخدمة الصحفية لجامعة تومسك بوليتكنيك الروسية، أنه يتم تطوير الوقود الحيوي لتكنولوجيا الدفع المعتمدة على الزيوت النباتية ونفايات الطهي في كلية الهندسة المتقدمة في الجامعة.

وأشارت الجامعة إلى أن الباحثين تلقوا بالفعل النماذج الأولية. ومع ذلك، فإن أنواع الوقود البديلة هذه تخضع لمتطلبات صارمة للغاية من حيث المكونات، ويجب ألا تكون أقل شأنا من الوقود التقليدي في أي من المؤشرات القياسية (اللزوجة، التوتر السطحي، الكثافة، القيمة الحرارية، القدرة الحرارية المؤكسدة، وما إلى ذلك).

وقالت إيلينا إيفاشكينا، أستاذة في الكلية: "تم بالفعل تصنيع العينات الأولى. وفي المرحلة التالية من البحث، نخطط لتطوير محفزات من شأنها زيادة إنتاجية المنتج المستهدف، وكذلك إنتاج الوقود الحيوي بخصائص فيزيائية وكيميائية محددة".

وأوضحت أنه للحصول على الوقود الحيوي السائل، استخدم علماء جامعة تومسك بوليتكنيك أربعة أنواع من المواد الخام وهي زيت تالول ديثانولاميد، وزيوت الكاميلينا وبذور اللفت، بالإضافة إلى زيوت الطهي المستعملة، وتم استخدام ثلاث طرق إنتاج وهي التكسير الحفزي، عملية "فيشر تروبش"، والتكسير الهيدروجيني.

ومن أجل زيادة كفاءة الإنتاج، تقوم الجامعة في الوقت ذاته بإنشاء قاعدة بيانات ذكية باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي. وستعمل على تحسين عملية الحصول على الوقود الحيوي، فضلا عن تبسيط اختيار المكونات والمحفزات لإنتاج أنواع الوقود الجديدة على نطاق صناعي.