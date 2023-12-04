تفاصيل الحالة الصحية لزوجة أشرف عبد الغفور بعد نجاتها|سر إخفاء وفاته عنها

كشف د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن تطورات الحالة الصحية للسيدة فاطمة زوجة النجم الراحل أشرف عبد الغفور، والشهيرة بـ "شمعة"، بعد نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، عقب نجاتها من الحادث الذي أسفر عن وفاة زوجها الراحل، حيث كانت ترافقه بينما كانا في طريقهما لزيارة ابنتهما "ريهام".

تطورات الحالة الصحية لزوجة أشرف عبد الغفور

صرح أشرف زكي بأن الوضع سيء جدًا في محيط أسرة الراحل أشرف عبد الغفور، ولازالت زوجته فاطمة لم تعلم بوفاة زوجها، حتى الآن، مشيرًا إلى أن ريهام عبد الغفور بحالة نفسية سيئة، مُضيفًا: "ريهام منتهية خالص وكل ما اقولها حاجة تقولي هو اللي كان بيقول وبيفكر".

أشرف عبد الغفور وابنته ريهام

أشر زكي عن زوجة أشرف عبد الغفور: لم تعلم بوفاته حتى الآن ومهمتنا الصعبة إننا نبلغها

أما عن الحالة الصحية لزوجة أشرف عبد الغفور، أكد د. أشرف زكي أنها بصحة جيدة ولكنها تعاني من وجود كدمات في الصدر، وأماكن متفرقة في الجسم نتيجة الحادث، متابعًا: "بس احنا مهمتنا الصعبة إننا نبلغها خبر وفاة زوجها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور".

وأضاف نقيب المهن التمثيلية أن فاطمة زوجة أشرف عبد الغفور تتواجد حاليًا داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي، تتلقى العلاج اللازم، لحين يتم شفاؤها على خير.

أسرة أشرف عبد الغفور

أول تعليق رسمي من ريهام عبدالغفور بعد وفاة والدها بحادث مروع

ودعت الفنانة ريهام عبد الغفور والدها النجم الراحل القدير أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة تُبكي القلب، في أول تعليق رسمي لها بعد ساعات من وفاته عن عمر ناهز 81 عامًا، متأثرًا بحادث سير مروع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

نعت ريهام والدها أشرف عبد الغفور، برسالة حب تكسوها الدموع، أعربت فيها عن حزنها الشديد على فراقه واشتياقها له، إلى جانب فاجعتها القوية في وفاته، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

أشرف عبد الغفور وابنته ريهام

ريهام عبد الغفور بعد رحيل والدها: مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده

وكتبت ريهام عبد الغفور: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا انا لله وانا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده".

وتابعت: "حتوحشني أوي يا حبيبي .. توفي إلي رحمة الله تعالي أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا".

كما كشفت ريهام عبد الغفور عن موعد جنازة والدها الراحل قائلة: "الجنازة اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".

ريهام عبد الغفور عبر فيسبوك

واختتمت منشورها بالكشف عن مكان الدفن والمطالبة بالدعاء لوالدها، حيث قالت: "والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر .. أرجوا قراءه الفاتحة والدعاء لأبي".

وفاة أشرف عبد الغفور

وأفجع النجم القدير أشرف عبد الغفور الوسط الفني بوفاته، وعلى رأسهم ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، حيث رحل عن عالمنا بعدما لقى مصرعه إثر حادث سير مروع بينما كان كع زوجته وفي طيقهما لزيارة ابنتهما "ريهام" حسبما أفادت التحقيقات.

أشرف عبد الغفور وابنته ريهام

وقع الحادث بعد اصطدام سيارة عبد الغفور في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتحديدًا أمام كومباوند "ماونتن فيو"، وكانت برفقته زوجته ابنة عمه "فاطمة"، ومن ثم انتقلا إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، بينما ظلت زوجته بحالة حرجة.

نقابة المهن التمثيلية تنعي وفاة أشرف عبد الغفور

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان أشرف عبد الغفور، الذي وافته المنية منذ قليل، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعدما تعرض لحادث سير بطريق إسكندرية الصحراوي.

أشرف عبد الغفور وابنته ريهام

وبدورها، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا نعت فيه الفنان أشرف عبد الغفور، وتضمن الآتي: "تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق؛ والذي توفي اليوم الأحد".

وأضاف البيان: "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون".