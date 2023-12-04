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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مهاجم سموحة: لم ننخدع بالتعادل مع الأهلي وأحلم بلقب الهداف

فادي فريد مهاجم سموحة
فادي فريد مهاجم سموحة

أكد فادي فريد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن الفوز ضد فاركو، جاء بعد فترة صعبة من المباريات الماضية، وخطوة مهمة للأمام في جدول الترتيب.

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وتابع فريد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "أحمد سامي المدير الفني تحدث معي بشكل شخصي ورسم سيناريو المباراة، وكان هناك توفيق في الفوز".

وأضاف فادي فريد: "سموحة من الأندية أصحاب الشخصية، ولم ننخدع بالتعادل أمام الأهلي، وسامي المدير الفني تحدث معنا لخلق دوافع جديدة قبل مباراة اليوم، ومحاضرات استمرت لمدة 4 أيام".

واختتم فادي فريد: "ساهمت هذا الموسم في 6 أهداف للفريق حيث أحرزت 5 أهداف وصنعت هدف، ولقب هداف الدوري حلم لأي لاعب، ولكن أترك التوفيق لله ونفسي تحصل".
 

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