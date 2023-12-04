أمي هي اللي صورتنا فيديو المطبخ.. اعترافات كروان مشاكل في التحقيقات

أنكر التيك توكر كروان مشاكل خلال التحقيق معه في واقعة فيديو المطبخ، زواجه من المتهمة إنجي حمادة، وأن والدته هى التي صورته ذلك الموقع، في أثناء تواجدها معه في شقة إنجي حمادة.



وأضاف في اعترافاته أنه تخفى منذ علمه بأنه مطلوب للتحقيق معه في فيديو المطبخ، واختبأ بمنزل خالته بمحافظة سوهاج، لحين هدوء الأحوال.

وأشار كروان مشاكل في اعترافاته، أنه يعمل سائق توك توك، ولم يجني أموالا طائلة من ظهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن والده يعمل في المجلس المحلي بمنطقة الوايلي.



ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على كروان مشاكل خلال اختبائه في محافظة سوهاج، إثر قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة ضده بعد قيامه بنشر مقطع فيديو يحرض على الفسق والفجور برفقة مذيعة مغمورة تدعى إنجي حمادة.

وتم ترحيل كروان مشاكل بمأمورية خاصة من مديرية أمن سوهاج لمديرية أمن القاهرة بقسم التجمع الأول؛ لبدء التحقيق معه ومعرفة ملابسات الفيديو المخل الذي يجمعه بإنجي حمادة.

وفي وقت سابق جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة حبس المذيعة إنجي حمادة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر محتوى غير أخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتستكمل جهات التحقيق بالنيابة العامة، إجراءاتها في اتهام المذيعة إنجي حمادة صاحبة الفيديو المخل مع التيك توكر كروان مشاكل بالتحريض علي الفسق والفجور.

وقالت إنجي حمادة أمام النيابة، إن لايفات التيك توك مصدر رزقها وأكل عيشها، وأن ما يقومون به في اللايفات تمثيل في تمثيل وكل ما تفعله من أجل زيادة المشاهدات، مشيرة إلي أنها لم تنشر الفيديو ولم تصوره قائلة.

وأشارت المذيعة إنجي حمادة، إلى أنهما كانا شركاء في الفيديوهات لتحقيق نسب مشاهدات ثم تقسيم الأرباح بينهما.

واعترفت المتهمة بإنتاج وبث مقاطع فيديو لزيادة نسبة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية، بالإضافة إلى شراء أوقات على قنوات فضائية لزيادة الشهرة لها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة لها.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام فتاة "لها معلومات جنائية" –والمطلوب التنفيذ عليها في عدد من القضايا "تبديد– آداب عامة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي (بيجو لايف – تيك توك) والتي تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (هاتفى محمول "محمل عليهما العديد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمة"- كاميرا إستاند تصوير بفلاش).

وبمواجهتها اعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامي بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

العثور على جثمان شاب أسفل الطريق الدائري



عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثمان أحد الأشخاص مجهول الهوية، أسفل الطريق الدائري في منطقة الوراق، ومصاب بعدة طلقات نارية بمنطقة البطن والجانبين.

ورد بلاغ إلى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثمان شاب مجهول الهوية أسفل الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من رجال المباحث، وتبين العثور على جثمان شاب مصاب بعدة طلقات نارية بمنطقة البطن والجانبين.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بانتداب فريق من رجال الطب الشرعي لتشريح الجثمان، والوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة، وكلفت رجال المباحث بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة، وتحديد هوية المجني علي وهوية المتهمين وضبطهم.

ويستمع رجال المباحث إلى شهادة شهود العيان والمتواجدين في محيط المنطقة، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، للوقوف على تفاصيل الواقعة، وتحديد الجناة والعمل على القبض عليهم.



القبض على مهندس بتهمة النصب على المواطنين بحجة تجارة الأدوية

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مهندس مدني لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في تجارة الأدوية مقابل أرباح.



وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة احتيالية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل مسمى إحدى الشركات والإعلان من خلالها تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الصناعات الدوائية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وقيامه بإنشاء مكتب إداري وهمى للشركة المزعومة كائن بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية واتخاذه من ذلك المقر وكرًا لممارسة نشاطه وباستكمال التحريات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (مهندس مدنى حر – له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة الوهمي، وضبط بحيازته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط شخصين بحوزتهما كمية من الحشيش لترويجه في عين شمس



ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،700 كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض).



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما، والسيارة لسهولة التنقل للترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.