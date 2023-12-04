وكيل صحة أسيوط يناقش استعدادات الفرق الطبية لتأمين الإنتخابات الرئاسية

عقد الاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط إجتماعاً بحضور الدكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية والدكتور عصام نبيل مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة وبعض مديرى إدارات ديوان عام مديرية الصحة لمناقشة إستعدادات مديرية صحة اسيوط لإجراء التأمين الطبي الخاص بالانتخابات الرئاسية 2023 والتى من المقرر اجرائها داخل مصر أيام 10-11-12 من شهر ديسمبر الجاري .

وخلال تصريحاته أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه سيتم تشكيل غرفه أزمات وطوارئ برئاسته داخل ديوان المديرية على مدار الساعه خلال فترة الانتخابات فضلا عن تخصيص مندوب عن المديرية بغرفه العمليات الرئيسية بالمحافظة ، مشيراً إلي أن المديرية اعدت خطة للتأمين الطبى داخل وخارج المقار الانتخابية ،ومنها إعداد خطة وقائية بتطهير اللجان الإنتخابية بالمراكز والقرى والأحياء بشكل دوري ومتكرر ومعاينتها من الداخل، والتواصل مع الجهات المعنية فى حال وجود اى ملاحظات لإجراء عملية الإقتراع فى مناخ صحى للمواطنين.

كما وجّه وكيل وزارة الصحة بأسيوط برفع درجه الاستعداد بجميع المستشفيات، تحسباً لأية طوارئ ،مؤكداً على توفير جميع الأدوية وكل التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية خلال الأيام الثلاثة للانتخابات.



وشدد "زين" على حث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الانتخابى ،وأهمية ان يمارس كل مواطن حقه الدستورى بانتخاب رئيس الجمهورية وضرورة نشر التوعية الصحية أثناء المشاركة بالتباعد والتطهير وتجنب التعرض لأشعه الشمس المباشرة خاصة لكبار السن.



وأضاف بأنه سيتم توفير كافة الإجراءات لتيسير العملية الانتخابية على المواطنين العاملين بالمديرية والمنشات الصحية التابعه لها لانتقال العاملين وتوجيههم لمقارهم الانتخابية .



يأتى ذلك بناءً على توجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء عصام سعد محافظ أسيوط.