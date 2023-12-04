الهيئة العربية للتصنيع: مشاركتنا بـ(إيديكس 2023) بمثابة شهادة في حق الدولة المصرية

علق اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض (إيديكس 2023)، مشددًا على أن هذه المشاركة هي مشاركة فعالة بصورة كبيرة خاصة في هذا التوقيت الحالي الحرج.

مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض (إيديكس 2023)

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحث الهيئة دائمًا على ضرورة امتلاك وزيادة القدرة التصنيعية في المجال العسكري، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”.

وأضاف مشاركة الهيئة في معرض (إيديكس 2023) بمثابة شهادة في حق الدولة المصرية، حيث أصبحت مصر بلد الأمن والأمان بصورة كبيرة، مشددًا على أن الهيئة العربية للتصنيع قامت بعرض الكثير من المعدات العسكرية التكنولوجية الحديثة، وهذه المعدات الحديثة تم تصنيعها بأيادي مصرية خالصة.

ونوه بأن الدولة المصرية بها قطاع من المهندسين والمهندسات الذين يعملون على نقل الأفكار التكنولوجية الحديثة وترجمتها من خلال التصنيع الفعلي داخل الهيئة العربية للتصنيع، موضحًا أن الهيئة تقوم بتصدير منتجات عسكرية إلى الدول العربية والإفريقية مثل عربات (قادر) التي تستخدمها قوات حفظ السلام.



لمزيد من الأخبار اضغط هنا