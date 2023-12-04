محمد فاضل ناعيًا أشرف عبدالغفور: زميل كفاح (فيديو)

أبدى المخرج محمد فاضل، حزنه الشديد على وفاة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور في حادث سير أليم، موضحا أن الفنان الراحل كان زميل له في بداية مشوار الكفاح.

وقال محمد فاضل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الإثنين: "أشرف عبدالغفور خريج معهد السينما شعبة التمثيل، و كان فنانا كبيرا منذ بداياته الفنية".

وتابع محمد فاضل :"أشرف عبدالغفور كان يحترم عمله بشكل كبير ويحترم زملائه في العمل، وكان رافضا لدخول ابنته ريهام مجال التمثيل لأنها كانت تدرس آنذاك".

وخيمت حالة من الحزن والأسى الشديد على الوسط الفني، بل وعدد كبير من المواطنين في مصر والوطن العربي أجمع، بعد نبأ وفاة الفنان أشرف عبد الغفور مساء أمس الأحد، وذلك إثر تعرضه لحادث سير على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع المصرية إلى سرادقات عزاء، ودعوات بالرحمة والمغفرة للفنان الراحل، الذي أجمع الكثيرون على قيمته الفنية ومسيرته الخالدة في عالم الدراما.

تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبدالغفور بسبب حادث سير

واصطدمت سيارة أخرى بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف على الطريق الصحراوي، أثناء ذهابه برفقة زوجته لزيارة أبنتهما الفنانة ريهام عبد الغفور، مما أدى لاصطدام سيارة الفنان بالرصيف، وتعرضه هو وزوجته لعدة إصابات، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وبعد نقل الفنان أشرف عبدالغفور وزوجته إلى المستشفى، أصيب بتوقف في عضلة القلب خلال محاولة إسعافه، ثم أعلن الأطباء وفاته.

وتمكث زوجة الفنان أشرف عبدالغفور داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي ومصابة بكدمات متفرقة في الجسم نتيجة الحادث التي تعرضت له، ولم يتم إخبارها بوفاة زوجها الفنان أشرف عبدالغفور.

وجه الشبه في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور والفنان سمير غانم

وعلى غرار عدم معرفة زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور بوفاة زوجها وإخفاء الخبر عنها نتيجة للحالة الصحية التي تمر بها بعد حادث السير وإصابتها بعدد من الكدمات، كانت أيضاً أسرة الفنان الراحل سمير غانم، أخفت خبر وفاته عن زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك بعد تعرضهما للإصابة بفيروس كورونا وتدهور حالتهما الصحية وتواجدهما بالمستشفى لشهور عديدة.

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز توفيت 7 أغسطس 2021 عن عمر ناهز 61 عاماً بعد صراع مع المرض بسبب إصابتها بفيروس كورونا.