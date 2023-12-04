مدير تعليم أبوتشت يوجه الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية

عقد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين ٤ ديسمبر الجاري، اجتماعا بمكتبه حضره رفعت عبدالحفيظ رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بأبوتشت والمهندس احمدجهلان وكيل الإدارة ورؤساء الأقسام ومراحل التعليم المختلفه.

ناقش الاجتماع آليات العمل داخل ديوان عام الإدارة واقسامها اىمختلفة والمدارس التابعه لها شدد مدير عام الإدارة علي الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والعمل بروح الفريق لاداء الرسالة التربوية والتعليمية علي اكمل وجه.

مؤكدا علي الارتقاء بالعملية التعليمية بابوتشت ومحاسبة المقصرين في عملهم وحسن معاملة الجمهور خاصة من المعلمين المترددين علي الديوان وسرعة انهاء الإجراءات الخاصه بهم والتزام اقسام الإدارة بتأشيرة المدير العام علي المكاتبات والمذكرات.

وأشار مدير عام الإدارة ان المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر واجبا دستوريا علي كل مواطن مؤكدا علي ان التواجد والمشاركة في الانتخابات يساهم في بناء هذا الوطن خاصة مع ما تشهده مصر من الإصلاح الاقتصادي والسياسي.