3 كليات جديدة تواكب الثورة الصناعية في جامعة القاهرة الدولية

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن إنشاء 3 كليات ذات تخصصات جديدة تواكب الثورة الصناعية الرابعة والخامسة في جامعة القاهرة الدولية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الكليات الجديدة هي: كلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكلية الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وكلية الطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة الدولية تضم منطقة مراكز الأبحاث والعلوم، ومعهدا للتمريض، ومنطقة لريادة الأعمال الذكية، ومنطقة الملاعب الرياضية، كما سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين.

جامعة القاهرة الدولية تضاهي الجامعات العالمية

وقال الخشت إن جامعة القاهرة الدولية تُمثل كيانًا أكاديميًا عالميا جديدا كونها جامعة من الجيل الرابع تعمل بنظام البرامج المزدوجة باللغات الأجنبية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة الدولية تمتلك إمكانيات تضاهي أعرق الجامعات العالمية، وبرامج مشتركة مع عدد من الجامعات ذات السمعة الدولية.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بأن الجامعة ستضم بجانب الأساتذة المصريين المميزين عددًا من الأساتذة الزائرين الأجانب وبما يتناسب مع احتياجات البرامج ويرتقي بالمستوى التعليمي والبحثي.

ولفت الخشت إلى أن جامعة القاهرة الدولية تجمع بين نظام البرامج والكليات، وتضم برامج بمواصفات عالمية مشتركة مع عدد من الجامعات ذات السمعة الدولية والهيئات العالمية، وهو النمط الذي جاء متوافقا في جانب كبير مع ما ذهب إليه النمط المقترح من كبرى المكاتب الاستشارية الدولية.

وألمح رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة الدولية تتمتع بمرونة في المفهوم الدولي يمكنه من قبول أنماط دولية جديدة أو مستجدة، ويفتح المجال أمام التعاون الدولي مع مختلف الدول والجامعات العالمية والعربية بدون جمود.

وأوضح الخشت أن جامعة القاهرة الدولية أصبحت الآن حقيقة ملموسة بعد أن كانت حلمًا، حيث تم وضع حجر أساس الجامعة في أبريل 2018، ليتم تنفيذها على أعلى درجة من الكفاءة من حيث المواصفات الدولية والأكواد العالمية، وتضم أرض الجامعة المباني الإدارية، ومباني الأنشطة التعليمية، والمدرجات، والمعامل، وعددا من المشروعات الأخرى، منها إنشاء مستشفيات عالمية، والذي بدأ بالفعل بإنشاء أكبر مجمع طبي عالمي للأطفال.

نبذة عن جامعة القاهرة الدولية

تعد جامعة القاهرة الدولية من أهم المشروعات الكُبرى حيث بدأت بالفعل الدراسة بها للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023/ 2024 من خلال البدء بـ 18 برنامجا دراسيا دوليا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة بكل من المرحلة الجامعية الأولى "بكالوريوس وليسانس" ومرحلة الدراسات العليا، بهدف تقديم نظام تعليمي متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية بما يحقق التميز العلمي والبحثي من خلال تحقيق الشراكة، وإنشاء محفظة للبرامج الدولية والعمل على مشاريع البحوث والصناعة، وتقديم خريجين متميزين ذوي قدرة تنافسية للعمل داخل مصر وخارجها بما يواكب سوق العمل مع ربطه بالواقع العملي وتنمية فكر ريادة الأعمال لدى الخريجين.

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع alwafd.news



