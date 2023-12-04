بعد تأجيلات كثيرة... موعد إطلاق مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني

حرص العديد من الجمهور ومتابعين مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني على معرفة موعد طرح العمل، وذلك السبب الرئيسي في تصدره قائمة الأكثر تداولًا على موقع البحث الشهير جوجل.

موعد عرض مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني

أصبح موعد عرض مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني يشغل مساحة كبيرة من اهتمام الجمهور المصري، وذلك بسبب تأجيل موعد عرض مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني أكثر من مرة فور الإعلان عنه، مما جعل هناك حالة ترقب كبيرة من قبل المتابعين لمعرفة موعد عرض مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني.

وبعد مرات كثيرة من تأجيل موعد عرض مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني دون إبداء أسباب واضحة من قبل صناع العمل، حددت الشركة المنتجة له يوم 11 من شهر يناير المقبل لعام 2024 ليكون هو موعد عرض مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني.

ومن المتوقع أن يحقق مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بين الناس، في الشارع، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فور عرض حلقاته الأولى عبر منصة شاهد الإلكترونية، فمن المؤكد أن مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني سيستفاد من نجاح الجزء الأول بين الجمهور.