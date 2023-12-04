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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

انتظام ثلاثي الأهلي في مران اليوم استعدادا لموقعة شباب بلوزداد

موديست
موديست

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري ‏أبطال إفريقيا‎.‎

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الاهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد

وشهد المران انتظام الثلاثي أنتوني موديست وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو في التدريبات الجماعية بصورة كاملة‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في ‏الملعب‎.‎

وعاد الأهلي إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس، عقب العودة من تنزانيا، بعد خوض مباراة يانج أفريكانز ‏التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام‎، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري فى دوري الأبطال والقناة الناقلة

يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهره، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة. 

ويقع  الاهلى فى المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا والتي تضم كل من أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.





 

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