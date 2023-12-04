إنجاز تاريخي لـ الهلال السعودي بـ دوري أبطال اَسيا

حقق الهلال السعودي الفوز على نساجي الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال اَسيا لهذا الموسم 2023/2024.

ونجح الهلال في تحقيق رقمًا قياسيًا في البطولة الاَسيوية القارية، حيث وصل للنقطة الـ 16 في صدارة ترتيب المجموعة، وذلك للمرة الأولى في تاريخه التي يصل فيها لهذا الرصيد من النقاط في دوري أبطال اَسيا.

ووصل الزعيم للنقطة 14 في نسخة 2009، بعدما تأهل برصيد 14 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، في المجموعة التي كانت تضم: باختاكور الأوزبكي، وصبا قم الإيراني، وشباب الأهلي الإماراتي.

وتعد هذه هي المرة الرابعة عشر التي يتأهل فيها العملاق السعودي لدور الـ 16 عشر في بطولة دوري أبطال اَسيا، وذلك منذ انطلاق البطولة بنظامها الحالي في 2003.

نقاط الهلال السعودي في دوري أبطال اَسيا منذ 2007 حتى 2023

2007.. 8 نقاط

2009.. 14 نقطة

2010.. 11 نقطة

2011.. 13 نقطة

2012.. 12 نقطة

2013.. 12 نقطة

2014.. 9 نقاط

2015.. 13 نقطة

2016.. 11 نقطة

2017.. 12 نقطة

2019.. 13 نقطة

2021.. 10 نقاط

2022.. 13 نقطة

2023.. 16 نقطة