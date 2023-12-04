"صحة ديروط" تنشط لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والاستشارات الجيدة للسيدات

تنظم مديرية الصحة بأسيوط حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والاستشارات الجيدة للسيدات وتهدف حملة الصحة في مركز ديروط وقراها إلى تعزيز الوعي الصحي لدى السيدات وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والاستشارات الجيدة. وتأتي هذه الحملة استجابة لتوجيهات الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وبإشراف الدكتور جمال حريز مدير الإدارة الصحية بديروط

ونظرًا لأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على الصحة والسعادة العائلية، يتابع الدكتور محمود عبدالعاطي مدير تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بديروط تنفيذ الحملة وضمان توفير الدعم اللازم لجميع السيدات المشاركات

تستمر الحملة على مدار خمسة أيام، حيث ستغطي جميع مراكز ديروط. وتشمل الحملة مجموعة متنوعة من الخدمات المجانية التي تتوفر في جميع العيادات. ومن بين الخدمات التي ستقدم، توجد استشارات حول تنظيم الأسرة والتخطيط العائلي، فضلاً عن تقديم وسائل التنظيم الآمنة والمراقبة الصحية للحمل وتقدم جميع الخدمات والوسائل مجانًا في جميع عياداتها

بالإضافة إلى جميع خدمات تنظيم الأسرة وتقدم الحملة أيضًا ندوات توعوية ومعارض لنوادي المرأة في الوحدات الصحية المشاركة خلال الفترة من 2 ديسمبر إلى 6 ديسمبر الحالي ويتم خلال هذه الندوات تقديم معلومات مفيدة حول أهمية تنظيم الأسرة والاستفادة من الاستشارات الجيدة في الحفاظ على صحة الأسرة وتحقيق التوازن العائلي بحضور ميرفت إبراهيم مسئولة عن الإعلام بالإدارة الصحية بديروط، بالإضافة إلى فريق من مشرفات الصحة والتمريض يضم كلا من مرفت محمد مشرفة نوادي المرأة، ونجاه علي مشرفة الرائدات، وعبير عنتر مشرفة تمريض تنظيم الأسرة

تهدف حملة التنشيط التي تقام في مركز ديروط وقراها إلى توفير خدمات تنظيم الأسرة والاستشارات الصحية للسيدات. وتقدم المديرية جميع الخدمات والوسائل المتعلقة بهذا الأمر مجانًا في جميع عياداتها

تتضمن الفعاليات العديد من الندوات التوعوية وتعمل مديرية الصحة بأسيوط على توفير الرعاية والدعم الكامل للسيدات في مركز ديروط وقراها، من خلال تقديم خدمات تنظيم الأسرة والاستشارات الجيدة المجانية فقد تم تقديم استشارات للمستفيدات في الوحدات الصحية بقري عواجة ونجع خضر والمندرة ومسارة وكذلك تم تقديم استشارات للسيدات في العيادات المتنقلة بقري ببلاونزلة ضاهر وعزبة دوس بصنبو وقصر حيدر وخارفة تحت متابعة من وزارة الصحة ومديرية الصحة بأسيوط وقامت ميرفت إبراهيم مسئولة الإعلام بالإدارة الصحية بديروط بتنظيم ندوات توعوية وكذلك عُقدت ندوة حضرت فيها مشرفة نوادي المرأة بالإدارة الصحية بمركز ديروط

وأكدت ميرفت إبراهيم مسئولة الإعلام بالإدارة الصحية بديروط علي أن حملة تنظيم الأسرة والاستشارات الصحية في مركز ديروط تشكل فرصة مهمة للسيدات للاستفادة من الخدمات المجانية والاطلاع على المعلومات الصحية ذات الصلة. وتعزز الحملة الوعي الصحي وتساهم في تحسين جودة الحياة العائلية والصحة العامة في المنطقة.

وأضافت ميرفت إلي هذه الحملة تهدف إلى زيادة الوعي الصحي للنساء في مركز ديروط وقراها، وتوفير الدعم اللازم لهن فيما يتعلق بتخطيط الأسرة والاستشارات الصحية. ستعمل المديرية على توفير مختلف الوسائل المتاحة لتنظيم الأسرة

وأشارت مسئولة الإعلام بالإدارة الصحية بديروط إلي أنه لابد لأن تصل خدمات تنظيم الأسرة الي النساء بسهولة ويسر. وتأمين الخدمات المجانية في جميع عيادات المديرية خلال هذه الحملة يعزز الفرصة للنساء للحصول على الاستشارة الصحية المناسبة وتلبية احتياجاتهن الصحية.

وأوضحت ميرفت بانالحملة تنظم معارض لنوادي المرأة، حيث يمكن للمشاركات استكشاف مختلف الوسائل المتاحة لتنظيم الأسرة والحصول على المعلومات الضرورية. سيتم توفير المساحة لطرح الأسئلة والاستفسارات وتبادل الخبرات بين النساء في هذه المعارض، بهدف توفير بيئة داعمة وتعاونية للمشاركات.

وأعربت ميرفت بأن هذه الحملة، تعبر مديرية الصحة بأسيوط عن التزامها بتحسين رعاية الصحة للنساء في المجتمع. وتأمل أن تكون هذه الجهود الرامية لتوفير خدمات تنظيم الأسرة والاستشارات الجيدة ستسهم في تعزيز صحة النساء وتحسين جودة حياتهن.

وقد تناولت ميرفت إبراهيم في الندوات مجموعة متنوعة من المواضيع الصحية المهمة، مثل الوقاية من الأمراض المنتقلة جنسياً، وتقديم المشورة والدعم النفسي للنساء اللواتي يعانين من الاكتئاب أو التوتر النفسي. كما تم توعية السيدات بأهمية الحمل الصحي والاعتناء بالطفل في فترة ما بعد الولادة وقد قدمت الندوات فرصة للسيدات لطرح الأسئلة والاستفسارات والحصول على المعلومات الصحيحة والموثوقة.

بالإضافة إلى الندوات، تم توفير استشارات صحية مجانية في العيادة المتنقلة التي تمت زيارتها بشكل دوري في قريتي ببلاو وخارفة. تمكن هذا النشاط الكثير من النساء في القريتين من الحصول على الرعاية الصحية التي تحتاجها دون تحميلهن عبء المسافات الطويلة.

يهدف هذا العمل النشط إلى تحقيق تحسين في الصحة العامة للنساء في المجتمع، وزيادة الوعي والمعرفة لدى النساء بأهمية الاعتناء بصحتهن وصحة أسرهن. إن توفير الدعم والمشورة اللازمة للنساء وتحقيق التواصل معهن في المجتمعات الريفية يساعد في تعزيز الوعي الصحي وتحقيق تحسين شامل في جودة حياتهن.

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية