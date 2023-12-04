أمين البحوث الإسلامية: الإسلام سلك مسلكًا فريدًا في الحديث عن بناء الإنسان

أوضح أمين عام البحوث الإسلامية د. نظير عياد أن الإسلام سلك مسلكا فريدًا في الحديث عن بناء الإنسان؛ وذلك من خلال تركيزه على محاور متعددة، متى اختل واحد منها اختل بناء الإنسان، من خلال البناء العقدي، والبناءُ الروحي، والبناء العلمي والمعرفي، والبناء الأخلاقي، والبناء البدني والجسدي



اشار أمين عام البحوث الإسلامية مشيرًا إلى منهج القرآن الكريم في بناء الإنسان، وإعداده إعدادا متكاملا ومتناسقا في جميع الجوانب والمجالات، بدءا من تصحيح المفاهيم والتصورات والمعتقدات، ومرورا بالجوانب الأخرى الروحية والمعرفية والخلقية، ووصُولا إلى البدنية، حيث إن هذه المجالاتُ مترابطةٌ، ويُكَمِّلُ بعضُهَا بعضًا.



جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية بنين بالقاهرة والذي يعقد تحت عنوان ( التربية وبناء الإنسان في عالم متغير- رؤية أزهرية استشرافية)

حضر المؤتمر د. محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والسادة نواب رئيس جامعة الأزهر، وعدد من عمداء ووكلاء كليات الجامعة

ممارسة استخلاف العمرانِ، وفق مراد الله عزَّ وجلَّ.

أوضح أمين البحوث الإسلامية أن غاية القرآن الكريم من بناء الإنسان على هذه الصفة، وتلك الكيفية المتكاملة الجوانب هي تأهيله، ليكون صالحًا في نفسه، مصلحًا لغيره، قادرًا على أداء الغاية التي من أجْلها خلق، المتمثلة في ممارسة استخلاف العمرانِ، وفق مراد الله عزَّ وجلَّ.



مؤكدا على دور الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ببناء الإنسان وتعليمه وتثقيفه، من خلال الأنشطة التوعوية والتثقيفية الشاملة التي تستهدف الفكر الإنساني.

أطلقت أكاديمية الأزهر العالمية دورة "مهارات الفتوى العملية.. فتاوى العبادات" في الفترة من الأحد (٣) ديسمبر حتى الخميس (٢٨) ديسمبر ٢٠٢٣م.

يشارك فى الدورة (٧٥) من أعضاء لجان الفتوى الفرعية بالأزهر الشريف، والمنعقدة بسوهاج برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف عام فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، د. نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، د. حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر، حيث تستمر فعاليتها لمدة شهر

قال د. حسن الصغير رئيس أكاديميةالأزهر العالمية. إنّ الدورة تأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على ضرورة إعداد كوادر متميزة في الإفتاء من وعاظ الأزهر الشريف، والتصدي لظاهرة غير المؤهلين للإفتاء والقضاء عليها، ومواجهة التطرف في الفتوى، وصياغة المعالجات المهنية لمظاهر التشدد في الإفتاء، وإرساء معايير وضوابط لمهنة الإفتاء، وكيفية إصدار الفتاوى، حيث تُعنى الدورة بدراسات أصول الفتوى وضوابطها، والفتاوى العملية التي وردت إلى لجان الفتوى الرئيسة بالأزهر الشريف.