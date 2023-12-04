حكاوى

الإثنين 04/ديسمبر/2023 - 08:09 م 12/4/2023 8:09:30 PM

هذه هى مصر العظيمة التى تثبت للعالم يوماً وراء الآخر أنها صاحبة حضارة ضاربة فى جذور التاريخ، تتمتع بقوة وقادرة وتدافع عن السلام وتطالب به أمام الدنيا كلها. تصنع المعجزات وتبنى الوطن بسواعد أبنائه الأوفياء القادرين على التحدى والصمود ولديهم إرادة حقيقية حديدية تقهر المستحيل.. تلك هى مصر المعطاءة التى تبنى وتعمر وتقف صلبة فى وجه الظلم والطغيان تحمى حدودها وأمنها القومى وتمد يدها بالسلام لكل من يطلب بل تدافع عنه بكل قوة، فالسلام لا يأتى إلا من القوى القادر على فعل كل شىء.

بالأمس كان لى شرف الحضور فى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، والذى يضم 22 جناحاً دولياً فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وهذا المعرض شهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من خمسة وثلاثين ألف زائر لما يحظى به هذا المعرض من شهرة عالمية كبيرة. وأهم ما لفت الأنظار خلال الافتتاح هو تدشين الفرقاطة «الجبار» «ميكو إيه 200»، والتى تم تصنيعها بأيادٍ مصرية خالصة فى ترسانة الإسكندرية البحرية. وتلك هى القدرة الفائقة على التحدى والإنجاز، فقيام مصر بتصنيع فرقاطة بحرية بهذا الشكل يعد إنجازاً ضخماً يحسب للدولة المصرية خاصة لو علمنا أن عمليات التصنيع لهذه الفرقاطة تمت بأيادى المصريين مائة فى المائة.. الله عليك يا جيش مصر العظيم، الذى يعد مفخرة لكل المصريين، القادر على تحقيق الإعجاز فى البناء والتنمية والقدرة الدفاعية الهائلة.

كم كان المرء سعيداً جداً خلال مشاهدة الفيلم التسجيلى الذى حمل عنوان «الإرادة والتحدى» خلال فعاليات المعرض وهو يستعرض تصنيع وإنتاج الفرقاطة والتى حملت اسم «الجبار»، وهذا الاسم من أسماء الله الحسنى التى أودعها بعضاً من خلقه لقدرتهم على تحقيق هذا الإنجاز العظيم، وهنا وجب توجيه الشكر والتقدير لإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة التى تقوم دائماً بتسجيل كل لحظات الانتصار العظيم فى كل شىء، ويأتى ضمنها الانتصار على الذات بتصنيع تلك الفرقاطة العظيمة التى تدخل الخدمة ضمن سلاح القوات البحرية.. وقد كانت الأمور تدعو إلى الفخر والاعتزاز بجيشنا العظيم عندما قام الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية باستعراض جهود التصنيع المحلى للوحدات البحرية خلال الفترة الماضية، خاصة الفرقاطة المصرية «الجبار» خالصة الصنع، إضافة إلى الانتهاء من تصنيع ثلاث فرقاطات أخرى بالتعاون مع الجانب الفرنسى، وتصنيع ثلاثين «ريب» قتالى وأحد عشر لنشاً، ولا يمكن أبداً إغفال تدشين راجمة الصواريخ «رعد 200»، وهى من تصميم وتصنيع وزارة الإنتاج الحربى.

أما كلمة الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، فقد تناولت عدة أمور بالغة الأهمية ومن بينها أن مصر تمتلك أحدث منظومات التحديث سعياً نحو الحفاظ على أمن وسلامة الوطن فى عالم يموج بالصراعات لأن من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام. وكذلك هناك حرص شديد على بناء مستقبل أفضل تجتمع فيه كل الثوابت للمضى قدماً فى الدفاع عن مقدرات الشعب ضد المخاطر والتحديات. ويختتم وزير الدفاع كلمته بأمر بالغ الأهمية وهو أن القوات المسلحة المصرية ستظل حارساً وحامياً للوطن ومحافظة على أمنه واستقراره، ساعية لامتلاك القوة لدحر أى عدوان على أرض مصرنا الغالية وفى تعاون وثيق للدول المحبة للأمن والسلام.

باقة ورد وبطاقة محبة لجيش مصر الباسل الذى يسعى دائماً لامتلاك القوة التى هى مفتاح السلام.