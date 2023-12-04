بديل صحي ولذيذ| حضري كيكة الفانيليا بالتوت البري في المنزل

كيك الفانيليا بالتوت البري من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك تحضيرها لأولادك كبديلة للكيكة الجاهزة مجهولة المصدر والتي تحتوي على مواد حافظة ضارة، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

كيكة الفانيليا بالتوت البري

طريقة عمل كيكة الفانيليا بالتوت البري

المقادير

- مقادير التزيين :

التوت البري : 250 جراماً (أحمر)

كريمة : 500 مل (سائلة)

سكر البودرة : 5 ملاعق كبيرة

- الزبدة : ملعقة صغيرة (أو زيت / لدهن صينية الفرن)

- الزبدة : نصف كوب (غير مملحة / بدرجة حرارة الغرفة)

- سكر : كوب

- البيض : 2 حبة (بدرجة حرارة الغرفة)

- خلاصة الفانيليا : ملعقتان صغيرتان

- دقيق : كوب ونصف (لجميع الاستخدامات)

- ملح : رشّة

- بيكنج بودر : ملعقتان صغيرتان

- حليب : نصف كوب

طريقة التحضير

1. يحمى الفرن على حرارة الفرن 175 من الأسفل فقط.

2. يجهز قالب الفرن حجم 7 إنش أو 18 سم، ويدهن بالزيت أو الزبدة، وثم نضع ورق الزبدة ويوضع جانباً.

3. في وعاء كبير نخفق الزبدة والسكر حتى يصبح كريمي ثم يضاف البيض والفانيلا ويخفق جيداً.

4. في وعاء صغير يخلط الدقيق والملح والبيكنج باودر، ثم ينخل ويضاف إلى الخليط الكريمي ونكمل الخفق.

5. نضيف الحليب ونخفق حتى يتجانس الخليط، يوضع في قالب الفرن ويدخل إلى الفرن من 35-40 دقيقة.

6. عندما يجهز الكيك يخرج من الفرن ويوضع على شبك حتى يبرد تماماً.

7. يقطع الكيك إلى نصفين ويفضل أن تغطى ببشكير مطبخ إلى أن يتم العمل بها.

8. لتحضير كريمة التزيين: يقطع 200 جرام من التوت البري إلى قطع صغيرة، ثم نضع الكريمة السائلة ونضع عليها السكر البودرة بعد التنخيل ونخفق حتى تعطي الشكل الثابت، ثم نضيف إليها التوت البري ونحرك بلطف، وتوضع بالثلاجة إلى حين التزيين.

9. نزين الكيك بالكريمة وبباقي حبات التوت على الوجه.

10. توضع بالثلاجة حوالي ساعة ثم تقدم.

فوائد تناول التوت

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

يساعد تناول التوت بكافة ألوانه في تعزيز صحة القلب وحمايته من الإصابة من الأمراض المختلفة، ويعود السبب في ذلك إلى مضادات الأكسدة والمواد النشطة النباتية الموجودة فيه.

يخفض مستويات السكر لمرضى السكري

تعتبر هذه من أهم فوائد التوت الأبيض، حيث يحتوي هذا النوع من التوت على مواد كيميائية تجعله يعمل كالأدوية المستخدمة من قبل مريض مرض السكري من النوع الثاني.

تناول التوت الأبيض يعمل على إبطاء عملية تحليل وتكسير السكريات في الأمعاء، وذلك ليتم امتصاصها بشكل بطيء من قبل الدورة الدموية، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في معدلها الطبيعي أو المقبول.

يقي من أمراض العين

الحماية من أمراض العيون المرتبطة بالعمر، بفضل مستوياته العالية من مضادات الأكسدة الصحية، خاصة الزياكسانثين.

تعزيز المناعة

يقوم التوت بدعم الجهاز المناعي، نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة ذات الخصائص المعززة للمناعة وقدرتها على محاربة الجذور الحرة والالتهابات.

يحمي القلب

تساعد النسبة العالية من الألياف في التوت على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، حيث تعمل الألياف القابلة للذوبان على التقاط الكوليسترول الضار خلال مروره عبر الأمعاء وتتخلص منه كنفايات، مما قد يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم ويساعد على حماية صحة القلب.

مضاد للالتهابات

يعتبر التوت البري من مصادر الطاقة المضادة للأكسدة، يوفر التوت البري أيضًا مركبات مضادة للالتهابات، وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يستهلكون التوت البري لديهم مستويات أقل من بروتين سي التفاعلي، وهو علامة الدم للالتهاب، وهو سبب معروف للشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة والتدهور المعرفي.

يدعم صحة الأمعاء

تظهر الأبحاث أن تناول التوت البري يمكن أن يخلق تحولًا إيجابيًا في بكتيريا الأمعاء المفيدة المرتبطة بالمناعة والمزاج وصحة الجهاز الهضمي. تساعد الألياف الموجودة في التوت البري الكامل أو المجفف أيضًا على منع الإمساك ودعم صحة الجهاز الهضمي.