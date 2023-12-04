بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

الأسطورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا بدون تقطيع،مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان تويتر، يترقب متابعي ومحبي الكرة السعودية بالوقت الحالي مواجهة من العيار الثقيل بين الاتحاد السعودي وفريق سباهان أصفهان الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا، وستقام المباراة اليوم وستكون صراعًا حاميًا للفوز بصدارة المجموعة والاحتفاظ بالمركز الأول، بعد أن حقق الاتحاد تأهله إلى الدور التالي من المجموعات بعد جمعه 12 نقطة.

وتنطلق أحداث المباراة الهامة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتشهد مواجهة اليوم عودة النجم المصري أحمد حجازي لصفوف فريقه اتحاد جدة، بعد شفاءه من إصابة الرباط الصليبي التي لحقت باللاعب.

بينما يأمل فريق الاتحاد إلى مواصلة مشواره وتفوقه مع مدربه الجديد قبل بداية مشوار بطولة كأس العالم للأندية والتي يشارك فيها الفريق السعودي.

على الجانب الآخر، يدخل فريق سباهان أصفهان الإيراني وعينه على تأكيد تأهله للدور المقبل للبطولة، على حساب منافسه المباشر اتحاد جدة.

وقد تأهل من هذه المجموعة القوية فريقي اتحاد جدة وسباهان أصفهان الإيراني طرفي مواجهة اليوم

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وسباهان | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وسباهان | من هنــــا

أبطال آسيا

ويكفي الاتحاد السعودي، التعادل لضمان الصدارة، خصوصا وإنه في المركز الأول بالفعل، برصيد 12 نقطة، بينما يحتل سباهان المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويغيب كل من المهاجم الفرنسي الشهير، كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي للإصابة، عن هذه المباراة. وشدد مارسيلو جالاردو، مدرب الاتحاد السعودي، خلال المؤتمر الصحفي أمس على مشاركة أحمد حجازي خلال مباراة اليوم.

أين يمكنني مشاهدة مباراة الإتحاد – سباهان اصفهان؟

وعن القنوات الناقلة لمباراة اليوم، تنقل أحداث المباراة في الوطن العربي فضائيا على قناة beIN SPORTS AFC.

المراكز: الإتحاد – سباهان اصفهان (مباشر)

يحتل الإتحاد المركز الأول برصيد 12 نقطة، حيث خاض 5 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في 0 مباراة وخسر في مباراة واحدة، بينما يحتل سباهان اصفهان المركز الثاني برصيد 10 نقطة، حيث لعب 5 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر في مباراة واحدة.