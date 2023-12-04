بديل للحوم.. فوائد العدس البني| منها مكافحة السرطان

العدس البني من البقوليات الغنية بالبروتين والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك لتقويته ورفع المناعة، وخلال السطور التالية نقدم لك أبرز فوائد العدس الصحية والبديل للحوم.

العدس البني

فوائد تناول العدس البني

تعزيز صحة القلب

تساعد الألياف الغذائية في العدس على التقليل الكولسترول الضار في الجسم. والتقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب وجهاز الدوران، نظراً لغنى العدس بالمعادن والفيتامينات والبروتينات، فإنه يعتبر بديلاً جيداً للحوم، كما أن البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم في العدس تساعد مجتمعة على خفض ضغط الدم المرتفع.

مكافحة السرطان

يحتوي العدس على السيلينيوم، الذي يعمل على

- التخفيف من الالتهابات.

- التقليل من نمو الأورام السرطانية.

- تحسين صحة وردود أفعال الجهاز المناعي، بما في ذلك تعزيز إنتاج خلايا ت التي تحارب الأمراض.

- يلعب دوراً في تعزيز وظائف الكبد.

- يساعد على تخليص الجسم من بعض المواد التي تسبب السرطانات. كما وقد تساعد الألياف الغذائية المتواجدة في العدس على خفض فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

الحماية من الأمراض المزمنة

تشير الدراسات إلى أن تناول العدس بانتظام يعزز الصحة الجيدة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة وأمراض القلب والسرطان ، بما في ذلك سرطان الثدي.

ترتبط البقوليات بشكل عام بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان. قد تساعد الألياف الموجودة في العدس ، جنبًا إلى جنب مع الخصائص المضادة للأكسدة ، في درء تلف الخلايا ومنع نمو السرطان.

زيادة الطاقة

يمكن أن يوفر نصف كوب من العدس المطبوخ 15٪ من احتياجاتك اليومية من الحديد. إذا كنت تأكل نظامًا غذائيًا نباتيًا ، فقد تبدو هذه الأخبار وكأنها تفوز بالجائزة الكبرى."يُمزج العدس البني مع مصدر لفيتامين سي مثل الطماطم أو البطاطس أو الفلفل الحلو أو كرنب بروكسل لتعزيز امتصاص الحديد" ،فيزيد ذلك الطاقة لديك .

دعم الجهاز الهضمي

العدس البني غني بنوع من الألياف التي تساعد الجهاز الهضمي على العمل كما ينبغي ويغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك. قد تساعد الألياف أيضًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ، وتلعب الألياف دورًا مهمًا في تنظيم أمعائنا وحماية جهاز المناعة.

خفض ضغط الدم

يساعد البوتاسيوم الموجود في العدس البني في مواجهة الآثار السيئة للملح، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، فنصف كوب من العدس الأحمر المطبوخ يحتوي على أكثر من 270 ملليجرام من البوتاسيوم، كما أن مستوى البروتين المرتفع لديهم يجعل العدس بديلاً رائعًا للحوم الحمراء، والذي له فائدة في مساعدتك في الحفاظ على ضغط الدم.