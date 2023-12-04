الجالية المصرية بروما تشكر السفير بسام راضي لجهوده خلال العملية الانتخابية

قدم أبناء مصر في الخارج، وتحديدا بمدينة روما بإيطاليا حالة استثنائية في حب الوطن من خلال إقبال كبير للغاية على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي خلال الساعات الأخيرة لماراثون الانتخابات.

وبدوره أدلى إسلام السويسي، منسق حملة كمل جميلك بالاتحاد الأوروبي والعضو البارز في الجاليات المصرية بالخارج ، بصوته خلال الساعات الأخيرة لسباق الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية بروما.



ووجه السويسى عن عظيم شكره وتقديره باسمأبناء الجالية المصرية بإيطاليا للسفير بسام راضى، سفير مصر بإيطاليا، لما وجد من اهتمام وتنسيق وتوافق واضح وملموس، وهذا ليس بجديد على السفير بسام راضى بجهوده الواضحة من أجل سير العلمية الانتخابية على مدار ثلاثة أيام على أكمل وجه وفى مناخ يسوده الأمن والأمان والحرية المطلقة لكل ناخب حتى أطلق عليه المصريين بإيطاليا بأنه سفير بدرجة إنسان.



وأشار السويسي إلى أن المصريين ضربوا أروع الأمثلة في تحدي الطقس البارد لتلبية نداء الوطن في الاستحقاق الانتخابي.

وقدم أبناء الجالية شكرهم لقنصل مصر بروما حازم الشوربجى؛ لجهوده الكبيرة مع أبناء الجالية بروما .

وشدد السويسى على دور كبير العائلة المصرية بروما ولاتسيو المهندس عادل عامر رئيس الجالية لدعمه واتصالاته وتنسيقة الكامل مع ابناء الجالية المصرية بالمشاركة الفعالة من أجل وطننا الغالى مصر.