جويل ماردينيان توضح موقف زوجها من ارتدائها المايوه

أثارت الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان الجدل بتصريحتها الأخيرة خلال برنامج عندي سؤال المذاع على قناة المشهد.

أبرز تصريحات جويل ماردينيان عن زوجها

وكشفت جويل أن زوجها الذي يصغرها بـ 6 أعوام كما قالت لا يعترض تمامًا على ملابسها الجريئة وحتى ظهورها على التليفزيون بالمايوه وهو ما سبب جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

أبرز تصريحات جويل ماردينيان عن زوجها

وقالت: جوزي قوي ومش بيغير من أي شخص وإذا كان مسموح إني أظهر بالمايوه في التليفزيون مفيش عنده مانع هو واثق من نفسه".

وعن بداية تعرفهم وقصة حبهم قالت: "كنت في حفل مع أصدقائي ووقتها كنت سينجل وقررت أسيب الحفل لقيته جيه وسلم عليا وقالي إنه عايش في دبي، وبعدها وصل لرقم والدتي واتصل بها وعزمته على العشاء، في تاني لقاء بينا أعجبت بيه حبيت شكله وضحكته وأنه طول الوقت مبتسم، بقينا أصحاب وكل يوم بنخرج مع بعض وبعد شهور قالي إنه بيحبني واتجوزنا".

جويل ماردينيان

ولا يعد هذا التصريح هو الأول لجويل المتعلق بجراءة ملابسها إذ صرحت سابقًا أنها مؤمنة بشكل كبير أن الله لا يحاسبها على ما ترتدي لأن الله خلقنا من غير ملابس، وقالت:"ممكن البس من فوق لتحت وأغطي نفسي لكن نيتي وتصرفاتي ونظرتي للآخرين ليست جيدة، أنا لا أومن أن الله لا يقف معنا إذا ارتدينا ملابس معينة، وهذا ردي على من سينتقدني"