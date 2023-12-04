محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض الحماية الاجتماعية

إفتتح محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، والدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، معرض الحماية الاجتماعية، لرعاية 6000 طالب وطالبة، بجامعة كفرالشيخ، والذى يستمر لمدة 4 أيام متواصلة، وهي الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ويضم 30 ألف قطعة ملابس وأحذية وإكسسوارات، حيث يتيح لكل طالب اختيار 5 قطع متنوعة بحُرية تامة ودون مقابل.

وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وبنك الكساء المصري و مصلحة الجمارك المصرية؛ مجاناً، ضمن مبادرة " دكان الفرحة " أحد مبادرات الحماية الإجتماعية لصندوق تحيا مصر، والتى نظمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ، اليوم الإثنين، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفرالشيخ.

قدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر لقيادات صندوق تحيا مصر، لجهودهم المشتركة فى دعم الطلاب والأسر الأولى بالرعاية بمحافظة كفرالشيخ، قائلاً : أن مبادرة " دكان الفرحة " أحد برامج الحماية الإجتماعية الرائدة بصندوق تحيا مصر لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وأن تنظيم معرض دكان الفرحة للأسر المستحقة والأولى بالرعاية يأتى انطلاقًا من دور صندوق تحيا مصر التنموي وباعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين مستوى المعيشة للأسرالأولى بالرعاية، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، الأمر الذى ينعكس على زيادة الشرائح المستفيدة من الفئات المستهدفة وتضاعف حجم الخدمات المقدمة لهم.

أشاد محافظ كفرالشيخ، بدور مبادرة " دكان الفرحة " بالإضافة الى مبادرات وبرامج الحماية الإجتماعية التى يقوم بها صندوق " تحيا مصر " تجاه المجتمع المصرى وخاصة أبناء كفرالشيخ، لما له من قدر ومكانة كبيرة عند جموع المصريين فضلاً عن دور " صندوق تحيا مصر " الى جانب أجهزة الدولة بمشاركة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في رعاية الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان ودعم قدرة الدولة على مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن مبادرة " دكان الفرحة " أدخلت البهجة على قلوب أبناء كفرالشيخ من الفئات المستهدفة الأولى بالرعاية، لما له انعكاس على زيادة دائرة الاستفادة ويعود بالإيجاب على المواطن البسيط في تحقيق التنمية المجتمعية وتعظيم إرساء مبادئ التكافل بين كل الشرائح المجتمعية المستفيدة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية التي يواجهها، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة، وتقديم الخدمات المجتمعية على كافة المستويات، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن المعرض مستمر لمدة 4 أيام متواصلة، وهي الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ويضم المعرض 30 ألف قطعة ملابس وأحذية وإكسسوارات، حيث يتيح المعرض لكل طالب اختيار 5 قطع متنوعة بحُرية تامة ودون مقابل، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وبنك الكساء المصري و مصلحة الجمارك المصرية.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن صندوق تحيا مصر يحرص على تقديم كافة سبل الدعم والتكافل الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، لهذا وفّر المعرض 1200 بطانية، و1200 قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه للعاملين بالخدمات المعاونة، بالإضافة إلى تجهيز 15 فتاة أولى بالرعاية من أبناءهم بكل مستلزمات الزواج، على أن تحصل كل عروسة على (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- مروحة – محضر طعام – قطاعة خضروات – طقم أدوات طهو – مفروشات – سجاد – قسائم مشتريات بقيمة 1000 جنيه مصري) لافتًا إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير ليتم التقييم من خلالها، وهي: ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عامًا، وأن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وألا تكون قد سبق لها الزواج، والتمييز الإيجابي للفتيات ذوي الهمم.

وأكد عبد الفتاح، أن ذوي الهمم على قائمة أولويات صندوق تحيا مصر، لذلك وفر عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة من طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ، لمساعدتهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وإعانتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية.

وتابع المدير التنفيذي للصندوق، إن معارض الحماية الاجتماعية تعد نموذجًا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم شراكته مع مؤسسات المجتمع المدني الملتزمة بمسؤوليتها المجتمعية، نحو توفير شتى سُبل الدعم والرعاية للطلاب والأسر المستحقة، وتخفيف العبء عنهم بمختلف محافظات الجمهورية.

يذكر، أن صندوق تحيا مصر، استطاع من خلال مبادرة ومعارض الحماية الاجتماعية " دكان الفرحة " تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ومعارض للطلاب داخل الجامعات الحكومية، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة للمستفيدين لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل، ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من 2 مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 650 ألف مواطن، في أغلب محافظات الجمهورية، فضلا عن تنظيم معارض في دور رعاية الأيتام وجمعيات أبناء السجينات وذوي الهمم، بجانب تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج ويتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقرى والنجوع لرصد الفتيات الأولى بالرعاية، واللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الاسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.

