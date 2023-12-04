"COP28" يجمع أكثر من 200 مليار درهم منذ إطلاقه

دشن "COP28"، مرحلة جديدة من العمل المناخي وجمع أكثر من 200 مليار درهم في أيامه الأربعة الأولى، حيث أعلنت حكومات وشركات ومستثمرون ومؤسسات خيرية تعهدات بقيمة نحو 210 مليار درهم خلال الأيام الأربعة الأولى من COP28، بعد التوصل في اليوم الأول إلى اتفاق بالغ الأهمية لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ.

ويركز هذا الصندوق على معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ، حيث أعقبته مجموعة من الإعلانات والتعهدات عبر جميع أولويات العمل المناخي، بما يشمل التمويل والصحة والغذاء والطبيعة والطاقة.

الأهداف المناخية

من جانبه قال سلطان الجابر ‏رئيس مؤتمر الأطراف "COP28"، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن هناك تفاؤل بعدم إضاعة الفرصة وتقديم حلول واقعية بشأن أهدافنا المناخية.

صندوق عالمي يختص بالمناخ

وذكر "الجابر" سابقا أن هنام تقدما كبيرا في الأسابيع الأخيرة بشأن الجوانب الرئيسية لتفاق تفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ، لافتا إلى أن التوصل إلى اتفاق للحفاظ على الآمال عند 1.5 درجة مئوية لدرجة حرارة الأرض أمر في متناول اليد.

وأشار رئيس "COP28" إلى موافقة البلدان على مخطط لإنشاء صندوق للفئات الأكثر ضعفا، والتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل المناخ.

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