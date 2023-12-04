علماء يكتشفون سبب غير عادي للوزن الزائد

يقول خبراء التغذية إن الوزن الزائد هو نتيجة للإفراط في تناول الطعام واستهلاك السعرات الحرارية الزائدة، توصل علماء من جامعة ولاية أوهايو إلى أن الإضاءة الاصطناعية تجعل الناس يفرطون في تناول الطعام.

كلما طالت مدة بقاء الجسم تحت الضوء الاصطناعي، زادت احتمالية الإفراط في تناول الطعام - وقد تم تأكيد هذا النمط من خلال التجارب التي أجريت على الفئران، وتم تقسيم الحيوانات إلى مجموعتين: قضت إحداهما وقتًا طويلاً في الظلام، بينما قضت الأخرى القوارض الكثير من الوقت في الضوء الاصطناعي، وعندما تم تقديم الطعام للحيوانات، أكلت تلك القوارض التي كانت تحت الإضاءة أكثر بكثير من غيرها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها العلماء الآثار السلبية للإضاءة الاصطناعية على الجسم في الصيف، أعرب علماء من جامعة هارفارد عن رأي مفاده أن إضاءة الشوارع يمكن أن تسبب السرطان وذكر الباحثون، على وجه الخصوص، أن وجود عدد كبير من مصادر إضاءة الشوارع الاصطناعية حول المنازل يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء اللاتي يعشن فيها.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت التجارب السابقة على الفئران أن الضوء الاصطناعي ينشط عمليات الشيخوخة البيولوجية، على سبيل المثال، تدهور العظام والعضلات وزيادة احتمالية الالتهاب.