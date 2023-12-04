التضخم في تركيا يرتفع إلى 62%

أظهرت بيانات رسمية فى معهد الإحصاء التركي خلال تعاملات، اليوم الاثنين 4 ديسمبر، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ليصل إلى مستوى 61.98% في نوفمبر مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.

الليرة التركية

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي فقد بلغ التضخم فى تركيا ليصل الى مستوى نحو 3.28% على أساس شهري.

وتوقع استطلاع ارتفاع معدل التضخم السنوي فى تركيا ليصل إلى مستوى نحو 63% في نوفمبر، على أن يُنهي العام عند مستوى نحو 67%. وفي أكتوبر، فى حين انخفض التضخم السنوي فى تركيا للمرة الأولى خلال 3 أشهر ليصل إلى مستوى 61.36%.

وارتفع التضخم فى تركيا بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عاما عند مستوى نحو 85.51% في أكتوبر من العام الماضي، وفقدت الليرة هذا العام بما يصل نسبته عند 35% من قيمتها، بحسب الاسواق العربية.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين فى تركيا بما يصل نسبته نحو 2.81% على أساس شهري في نوفمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا 42.25%.

أسعار صرف الدولار الأمريكي فى الأسواق المصرية اليوم

الدولار الأمريكي

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 4 ديسمبر، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.