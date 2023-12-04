عايدة فهمي : تتلمذت على يد الراحل أشرف عبد الغفور

أعربت الفنانة عايدة فهمي، عن استيائها من التيك توكر مروان مشاكل والذي ألقي القبض عليه منذ أيام قليلة، متسائلة :" مين دلوقتي أشهر كروان مشاكل ولا عايدة فهمي!؟.. هو مشهور في الشارع وبشوفه بيتصور في أماكن وعنده شهرة عالية ".

وقال عايدة فهمي، خلال تصريحات متلفزة :" ربنا يزيده من نعيمه لكن أنا معرفش أعمل زيهم ودول ليهم إتجاه تاني.. بس يبعدوا عن الفن علشان الفن مش عاوزهم.. وشوفي اللي دخلوه الفن أتعمل معاهم إيه عندنا نقابة قوية وكبيرة.. وبتوع التيك توك عمرهم ما هيبقوا فنانيين ورسالتي ليهم أنتوا بتحلموا وشوفوا دكتور أشرف زكي عمل فيهم ايه ".

وتابعت عايدة فهمي، حديثها أنها قدمت أعمال لا يستطيع أحد أن ينافسها وتسير في إتجاه مختلف لكي تكون مميزة عن فنانات جيلها، كما أن الفنانة حنان مطاوع موهوبة ولم تقدم كل ما لديها حتى الآن وما زالت في سلم الصعود، وسوف تغير من اختيارتها خلال الفترة الأخيرة، وريهام عبد الغفور فنانة رائعة وينطبق عليها مثل "إبن الوز عوام".

واختتمت عايدة فهمي، قائلة أنها تتلمذت على يد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في الإذاعة والتلفزيون وتعلمت منه أشياء كثرة وهو قدوة بالنسبة لها ولأشخاص كثيرون كما ان ابنته ريهام عبد الغفور موهوبة مثل والدها.

آخر أعمال عايدة فهمي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عايدة فهمي، مسلسل وصوت وصورة، بطولة حنان مطاوع، والذي حقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة من بطولة النجوم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، ، رامى الطمبارى عماد صفوت وعدد آخر من الفنانين، إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى .

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

الفنانة عايدة فهمي

ممثلة مصرية، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1980، قدمت العديد من الأدوار الفنية المتنوعة، ومن أبرز أفلامها (ديل البرابر، كتيبة الإعدام، ولو بعد حين)، ومن أهم مسلسلاتها (فتى الأندلس، الوعد الحق، أم العروسة).