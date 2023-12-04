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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds يتخطى الـ200 مليون دولار

فيلم The Hunger Games:
فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds 

حقق فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds، إيرادات توصلت لـ200 مليون دولار عالميا، حيث وصلت إلى 197 مليونًا و579 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 17 نوفمبر الجارى، العمل من إنتاج شركةLions Gate Films، ووصلت مدته إلى ساعتين و37 دقيقة.

 

إيرادات فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds  

وانقسمت إيرادات العمل بين 110 ملايين و893 بشباك التذاكر الأمريكي، و86 مليونًا و685 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds  

تفاصيل فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds   

يركز "The Ballad of Songbirds and Snakes" على كوريولانوس سنو، وهو صبي طموح، والذى أصبح في النهاية الزعيم المستبد لبلد بانيم البائس، وهو من إخراج فرانسيس لورانس، ومن بطولة توم بليث، راشيل زيجلر، هانتر شيفر، جيسن شوارتزمن وبيتر دينكلاج.

 

الجزء الأول من الفيلم من تأليف وإخراج جارى روس، ومن بطولة جنيفر لورنس وجوش هتشرسون وليام هيمسورث وويلو شيلد واليزابيث بانك وويس بينتلى وستانلى لوتسى.

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