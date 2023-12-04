استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الاثنين الموافق خلود راشد مطر المستشار الثقافى لمملكة البحرين بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور ياسر لطفى عميد كلية طب الأسنان، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، الدكتورأحمد أنور العدل المشرف العام على إدارة الوافدين، سحر محمد العراقي مدير ادارة الوافدين

جامعة المنصورة



وأكدالدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة فى بداية اللقاء على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر و مملكة البحرين وحرص جامعة المنصورة علي الإهتمام بالطلاب الوافدين البحرينيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم.



وعبَّرت خلود راشد مطر المستشار الثقافى لمملكة البحرين عن سعادتها بزيارة جامعة المنصورة كما أعربت عن اعتزازها بالمستوى التعليمي العالي والأكاديمي والسمعة المرموقة التي تتمتع بها جامعة المنصورة وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم مقدمة شكرها وتقديرها لإدارة الجامعة و ادارة الوافدين لما تبذله من دعم للطلاب البحرينيين وتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات المختلفة لهم خلال فترة دراستهم بمختلف كليات الجامعة سواء خدمات السكن و الرعاية الصحية وسرعة انهاء اجراءاتهم وحل جميع المعوقات التى تواجههم بكليات الجامعة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا وكذلك حرص ادارة الوافدين علي مشاركة الجالية البحرينية فى جميع الأنشطة التى تقام داخل الجامعة .

المستشار الثقافى البحرينى



وعلى هامش الزيارة قامت المستشار الثقافى البحرينى بزيارة لكلية الطب حيث استقبلتها الدكنورة بسمة شومان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكنور احمد نجم مدير برنامج مانشستر الطبي ، حيث تم عقد اجتماع مع عدد كبير من الطلاب البحرينيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتناول الاجتماع بحث ومناقشة كافة أمور الطلاب و الرد علي جميع استفساراتهم.

المستشار الثقافى لسفارة البحرين فى زيارة جامعة المنصورة

المستشار الثقافى لسفارة البحرين فى زيارة جامعة المنصورة