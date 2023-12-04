انطلاق فاعليات مبادرة "قيامنا من تراثنا" بالتنمية الشبابية بشرم الشيخ

نفذت أداره تنمية النشء بمديرية الشباب و الرياضة بجنوب سيناء، فاعليات مبادره قيامنا من تراثنا بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ بحضور متخصصين وطلائع المركز .

تهدف المبادرة القومية «قيمنا من تراثنا» الي التوعية الدينية والأخلاقية لمكافحة الفساد وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى النشء وأسرهم بهدف غرس القيم الدينية والأخلاقية لهم وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة لديهم.

كما تحرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم كافة السبل والدعم تفعيلا للمبادرة وانطلاقا لتنمية الوعى الثقافى واستيعاب القيم ليصبح وجدان النشء مرتبطا بما تحمله ثقافة موطنه من أفكار ومعتقدات وقيم أصيلة تنعكس بالإيجاب على سلوكه ونمط حياته من الأجيال الحالية والمستقبلية.

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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