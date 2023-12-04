فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بمركز شباب الصيادين بجنوب سيناء

نفذت مديرية الشباب و الرياضة بجنوب سيناء فعاليات مبادرة “ أنت الحياة” بمركز شباب الصيادين بالتعاون مع مؤسسة “حياه كريمة”، بحضور وتفاعل كبير من الأهالي والمستفيدين بالخدمات المقدمة من المبادرة.

وتنوعت فاعليات المبادرة من قوافل طبية بجميع التخصصات، وقوافل تنظيم الأسرة، وقوافل بيطرية عروض مسرحية، دورى رياضي ومعسكر كشفي وعروض رياضية لطلائع المركز

و ندوات لتعريف بخطورة الإدمان و التعاطي خلال الفتره من ٣٠/١١/٢٠٢٣ حتي ٢/١٢/٢٠٢٣م، وذلك حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

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