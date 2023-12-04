جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة 14

تقدم "بوابة الوفد" جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد أن حقق إنتر ميلان فوزا كبيرا على نابولي بثلاثية دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الكالتشيو.

يتربع فريق إنتر ميلان على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعدما حصد 35 نقطة من 14 جولة لعبها في الكالتشيو، مقسمة إلى 11 انتصارا وتعادلين وهزيمة.

ثم يأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 33 نقطة بعد الفوز في الجولة نفسها على مونزا 2-1، فيما يحتل ميلان المركز الثالث برصيد 29 نقطة، ويقبع روما في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، حيث قفز فريق روما، إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، عقب الفوز أمام ساسولو بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 14.

وجمع نابولى 24 نقطة في المركز الخامس من إجمالى 14 لقاء مقسمة إلى 7 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم على الترتيب.

وتختتم منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي اليوم الإثنين، بمباراة تورينو وأتالانتا.

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