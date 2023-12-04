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الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس القبرصي يزور مصر غدًا لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي

الرئيس القبرصي نيكوس
الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس

يصل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، غدا الثلاثاء، إلى مصر، في زيارة يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكر بيان للرئاسة القبرصية، وزعته سفارة قبرص بالقاهرة، اليوم الاثنين، أن زيارة الرئيس خريستودوليدس تأتي في إطار جولة تشمل الأردن.

وأضافت الرئاسة القبرصية، أن الرئيس خريستودوليدس سيغادر نيقوسيا، صباح غد، إلى القاهرة، حيث سيعقد مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، وكذا العلاقات بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، وتطورات الأحداث في قطاع غزة. 

ويتوجه الرئيس القبرصي، عقب ختام زيارته في القاهرة، إلى الأردن، حيث يلتقي في عمان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
 

الجريدة الورقية