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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بحضور كريم فهمي وأشرف زكي.. ريهام عبدالغفور تتلقى عزاء والدها بمحيط المقابر

ريهام عبدالغفور
ريهام عبدالغفور تتلقى عزاء والدها بمحيط المقابر

شُيع منذ قليل جثمان أشرف عبدالغفور، إلى مثواه الأخير، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة إثر حادث سير مروع أمس الأحد.

 

تلقت ابنته ريهام عبد الغفور عزاء والدها من أمام المقابر على طريق الواحات، وذلك بعد تشييع الجثمان، وحرض عدد كبير من الفنانين مرافقتها في الوداع الأخير، وجاء من بينهم الفنان كريم فهمي، أشرف زكي، بسمة، سلوى محمد علي، هنا شيحة، أحمد رزق، سيد رجب، والفنانة وفاء عامر، نهال عنبر، والإعلامي رامي رضوان وزوجته دنيا سمير غانم، أحمد صلاح السعدني، دينا الشربيني، إياد نصار، بشرى، محمد داوود، إيهاب فهمي، احمد بدير، الإعلامي عمرو الليثي، وميرفت الحريري نجلة الفنان عمر الحريري، محمد محمود عبدالعزيز، ايناس كامل، حمزة العيلي، عزوز عادل.

عزاء أشرف عبدالغفور

المهن السينمائية تنعي أشرف عبدالغفور

نعت نقابة السينمائيين، الفنان القدير أشرف عبدالغفور الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد نتيجة حادث سير على الطريق الصحراوي .

 

وأصدرت السينمائيين بيانًا رسميًا تنعى خلاله الفنان أشرف عبدالغفور، وتضمن الآتي:" نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله الراحل الفنان أشرف عبدالغفور، الذي أثرى الحياة الفنية بالمديد من الأعمال المتميزة التي ساهمت في تشكيل الوجدان الإنساني في تاريخ المواقف الوطنية في مصرنا العزيز والوطن العربي ".

 

وأضاف البيان: "ندعو العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويُلهم الأسرة الفنية وأسرته الصبر والسلوان".

عزاء أشرف عبدالغفور

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

غيب الموت الفنان القدير أشرف عبدالغفور، مساء أمس الأحد بعد تعرضه لحادث سير مروع ما جعله يفقد حياته، وشُيعت جنازته اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

 

نقابة المهن التمثيلية تنعي أشرف عبدالغفور

نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسي، وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق؛ والذي توفي أمس الأحد.

 

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس إدارة النقابة؛ بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

عزاء أشرف عبدالغفور

معلومات عن القدير أشرف عبدالغفور

ولد في مدينة المحلة الكبرى في عام 1942، حصل على دبلوم قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1963.
 

بدأ العمل الفني من خلال المسرح في عام 1962 من خلال مسرحية (جلفدان هانم)، وتلاها بمسرحيات (سليمان الحلبي، ثلاث ليال، موتى بلا قبور، مصرع جيفارا، وطني عكا، النار والزيتون). 
 

كما شارك سينمائيًا بعدد من الأفلام، منها: (الشيطان، رجال في المصيدة، صوت الحب، الشوارع الخلفية)، لكن أغلب عمله كان في التليفزيون، مع تخصصه في تقديم المسلسلات التاريخية والدينية، منها: (اﻹمام مالك، القضاء في اﻹسلام، وداعًا قرطبة، عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، الليث بن سعد).

 

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