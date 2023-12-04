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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موعد حفل فرقة الجازولية بشبين الكوم

فرقة الجازولية
فرقة الجازولية

تستعد فرقة الجازولية، للإنشاد الصوفي، لإحياء حفلًا غنائيًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل في شبين الكوم بالمنوفية.

 

تقدم فرقة "الجازولية" خلال الحفل، العديد من  القصائد الوطنية من تأليف الشيخ جابر الجازولي والشيخ سالم الجازولي، مثل: قصيدة "تحيا مصر"، و"مصر غالية"، و"الله معنا"، و"مهما تكوني ستنفرجي"، و"رايات النصر"وغيرها من القصائد الوطنية، التي لاقت قبولًا وصدي واسعًا من جانب الجمهور خلال الفترة الماضية.

 

يعد هذا الحفل هو الاحتفال الأخير، الذي ستقدمه فرقة "الجازولية" ضمن جولاتها لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، بعدما قدمت عدة حفلات غنائية في أماكن متفرقة بمصر، وذلك خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين بمنطقة الحسين ومحافظتي طنطا والأقصر، كما أحيت الفرقة حفلًا غنائيًا بمؤتمر المشيخة العامة، وذلك يوم الجمعة ١ ديسمبر الماضي بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر. 

 

يذكر أن فرقة "الجازولية" أسسها العارف بالله الشيخ جابر حسين أحمد الجازولي في عام 1950، لإلقاء الضوء على الطريقة الجازولية والإنشاد في حضرات الذكر، واستطاعت الفرقة أن تحقق انتشارًا واسعًا للطريقة الجازولية في الخارج.

 

 

ما هي الجازولية

وكان كشف الشيخ حسين جابر الجازولي، عضو فرقة الجازولية للإنشاد الديني، أن الجازولية هي أحد الطرق الصوفية المسجلة في مصر.

 

وقال الشيخ حسين جابر الجازولي، خلال تصريحات متلفزة في برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" نحن فرقة الإنشاد الديني الخاصة بالطريقة الجازولية .

 

وأضاف: “كل ما نقدمه من إنشاد مرتبط بالطريقة الجازولية .. و90% من الإنشاد الخاص بنا هو كلام سيدنا الإمام جابر الجازولي المؤسس، وكلام سيدنا الإمام سالم ”.

 

وتابع:" قدمنا العديد من الحفلات في المسارح الكبيرة في مصر، ومثلنا مصر في مهرجان بالنمسا عام 2014، فضلا عن مشاركته بمهرجان في روسيا عام 2016 ".

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