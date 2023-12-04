افتتاح معرض «دكان الفرحة» ضمن «تحيا مصر» لطلاب جامعة كفر الشيخ

افتتح محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين ، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ ، الاثنين ،معرض مبادرة «دكان الفرحة» الذي يُنظمه «صندوق تحيا مصر»، لرعاية طلاب الجامعات المصرية، ويستمر المعرض على مدار أربعة أيام للطالبات والطلاب بالجامعة .

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ ، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر ، و الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،. والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أعضاء هيئة التدريس والعاملين و حضور طلابي .

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ ، عن سعادته بتنظيم المعرض الذي يوفر آلاف القطع من الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات من أفضل المنتجات وأجودها لطلاب الجامعة مستحقي الدعم والرعاية بعد دراسة حالتهم من خلال صندوق التكافل الطلابي بالجامعة، لإدخال البسمة والفرحة إلى نفوس الطلاب والطالبات، مثمناً جهود الصندوق التي يسعى من خلالها لتقديم أفضل الخدمات بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، وتنفيذ أنشطة، وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع.

وأكد د. "دسوقي" ، اتخاذ الجامعة عددًا من الخطوات لدعم طلاب الجامعة، والاهتمام بالجانب الإنساني بجانب التعليم والبحث العلمي، قائلاً: «نسعى بكل عزم على عبور هذه المرحلة التي تحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات التنفيذية والشعبية من أجل الارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع مصر في المكانة التي تليق بها عالميًا وإقليمياً»، مشيدًا بأعمال المشروعات القومية الكبرى والتنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

