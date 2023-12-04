حضّري سلطة القرنبيط المشوي لوزن مثالي

دائما ما تفكر الأمهات في تحضير الوصفات الشهية الغنية بالعديد من الفوائد، كما أنها المناسبة لميزانية المنزل، لذا يأتي القرنبيط في مقدمة الأكلات المفيدة المحببه لدى الكبار والصغار.

ويحتوي القرنبيط على كمية جيدة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد في زيادة نشاط الجهاز المناعي، إضافة إلى أنه يساعد في التخلص من السموم في الجسم، ويساعد في علاج سرطان الثدي: حيث ذكرت دراسة أجريت عام 2012 أن تناول القنبيط والبروكلي يمكن أن يجعل المصابة بسرطان الثدي لديها قدرة أكبر على الشفاء.

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير بخطوات سهلة سلطة القرنبيط المشوي لصحة أفضل.

المقادير

- القرنبيط : رأس (مقطع)

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- لبن زبادي : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الطحينية : نصف كوب

- عصير الليمون : ربع كوب (حامض)

- القرنفل : 1 حبة

- الماء : ربع كوب

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي القرنبيط في صينية فرن ورشيها بالزيت النباتي.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 35 دقيقة حتى تصبح حبات القرنبيط ذهبية اللون، ثم اتركيها جانباً حتى تبرد قليلاً.

في وعاء جانبي ضعي اللبن الزبادي، والملح، والفلفل الأسود، والطحينة، وعصير الليمون الحامض، والقرنفل، والماء، واخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ضعي القرنبيط المشوي في طبق التقديم، واسكبي الصلصة فوقه وقدميه.