غادة عبد الرازق تنعى أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة غادة عبد الرازق، الفنان أشرف عبد الغفور الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وكتبت "غادة"، عبر حسابها قائلة : "لا حول ولا قوة الا بالله آنا لله وانا اليه راجعون مش قادرة أصدق طبعًا ماحدش فينا يغلي على الخالق كلنا رعاية الله ومنه وإليه راجعون بس كنا لسه بنبعت لريهام مبروك على التكريم في الانستجرام وماكنش فيه حاجة".

واضافت : "بعدها بكام ساعة ده حصل أستغفر الله العظيم الواحد اتصدم ربنا يرحمك يا استاذ ياراجل يا محترم یا جمیل یا كل الصفات الحلوة كانت فيك ويصبرك يا بنتو بجد ویقویکی یا رب العالمين بولادك واخوانك وأهلك وجوزك اللهم امین یارب العالمین".

وتابعت : "ومش عارفة الصراحة اقول أيه تاني.. الجنة ونعيمها بأذن الله".



نقابة الممثلين تنعي أشرف عبد الغفور

وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق؛ والذي توفي امس الأحد، وذلك في حادث سير مروع.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس إدارة النقابة؛ بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.



معلومات عن القدير أشرف عبدالغفور

ولد في مدينة المحلة الكبرى في عام 1942، حصل على دبلوم قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1963.

بدأ العمل الفني من خلال المسرح في عام 1962 من خلال مسرحية (جلفدان هانم)، وتلاها بمسرحيات (سليمان الحلبي، ثلاث ليال، موتى بلا قبور، مصرع جيفارا، وطني عكا، النار والزيتون).

كما شارك سينمائيًا بعدد من الأفلام، منها: (الشيطان، رجال في المصيدة، صوت الحب، الشوارع الخلفية)، لكن أغلب عمله كان في التليفزيون، مع تخصصه في تقديم المسلسلات التاريخية والدينية، منها: (اﻹمام مالك، القضاء في اﻹسلام، وداعًا قرطبة، عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، الليث بن سعد).