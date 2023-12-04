الجامعة المصرية الروسية تعلن تفاصيل افتتاح جناح حياة كريمة بها.. صور

إفتتح الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، جناح مؤسسة حياة كريمة داخل الحرم الجامعى؛ ويأتى ذلك لنشر ثقافة العمل التطوعى وتعزيز المشاركة فى العمل العام لشباب الجامعة المصرية الروسية، ولتعريفهم بالبرامج والتدريبات التى تقدمها المؤسسة فى إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية بما يحقق التنمية المستدامة.

وجاء الإفتتاح بحضور وفد مؤسسة حياة كريمة وهم الدكتورة لميس مكى نائب مدير القطاع الميدانى التنفيذى، والعقيد أحمد السيد مدير المبادرات، والعقيد محمود طاهر مدير قطاع القاهرة الكبرى، وأحمد فرغلى منسق عام محافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تهدف توفير حياة كريمة للمواطن الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية، وهى المبادرة الرئاسية الأكبر، والأهم لبناء الإنسان المصرى وتحسين مستوى معيشته.

وأكد "فخري" أن إدارة الجامعة بمواردها وشبابها لا تدخر جهداً فى المشاركة فى تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية والقومية التى تهدف إلى إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا وإجتماعيًا وتعليميًا، وتأكيد مفهوم المواطنة والعدالة الإجتماعية لبناء وطننا الحبيب.

وأضاف رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن مبادرة حياة كريمة ترعى تحسين الظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين من سكان الريف المصرى والحضر وذلك من خلال تبنى خطة موسعة لتحقيق العدالة الإجتماعية فى شتى المجالات.. موضحاً أن المبادرة تهتم بجميع جوانب البنية التحتية للمجتمع بجانب المساهمة فى الجوانب الإنسانية للفتيات الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة، منوهاً أن المبادرة تغطى أكثر (4500) قرية من شمال إلى جنوب الدولة المصرية حتى يتم تقليل الفجوة بين الحقوق المتاحة فى القرى وحياة المدن والعاصمة.

افتتاح جناح حياة كريمة الجامعة المصرية الروسية