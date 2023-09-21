ميكاترونيات الجامعة المصرية الروسية تفوز بالمركز الأول على مستوى الجامعات

أعلن الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن طلاب قسم "هندسة الميكاترونيات والروبوتات" فى كلية الهندسة بالجامعة حصلوا على المركز الأول فى النشاط العلمى والتكنولوجى وجائزة أفضل جهاز ميكاترونكس فى أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر الذى عقد هذا العام بمقر جامعة حلوان تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن" بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار رئيس الجامعة الروسية أن المشاركة جاءت بدعم من الدكتور محمد كمال مصطفى رئيس مجلس الجامعة لحرصه على دعم كافة الأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعى وخارجه، بما يساهم فى تشجيع الطلاب على المنافسة الشريفة مع طلاب الجامعات الأخرى وتبادل المعرفة والخبرات؛ ليكون حافزاً على إستمرار التفوق والنجاح.

وأوضح "فخري" أن طلاب قسم هندسة الميكاترونيات والروبوتات" فى كلية الهندسة بالجامعة إنتزعوا المركز الأول بجدارة من بين 30 جامعةحكومية وأهلية و خاصة ومعاهد عليا وبمشاركة ألآف الطلاب فى أسبوع شباب الجامعات،لافتاً إلى أن إدارة الجامعة تحرص على تحفيز الطلاب على المشاركة فى الفعاليات والمسابقات المختلفة لدروها فى تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم.

وأكد الدكتور علاء محمد البطش، عميد كلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية، أن الجهاز الذى صممه طلاب قسم هندسة الميكاترونيات والروبوتات فى كلية الهندسة بالجامعة والحائز على المركز الأول فى أسبوع الشباب هو عبارة عن غواصة روبوتية مصممة لأداء بعض المهام تحت الماء مثل التنقيب البحرى وأعمال المزارع السمكية وذلك بإستخدام تقنيات الذكاء الأصطناعى والتحكم عن بعد.

وأضاف عميد الكلية أنه تم تصميم الغواصة الروبوتية بواسطة الطلاب، وتحت إشرافالدكتور إبراهيم مسعد رئيس قسم هندسة الميكاترونيات والروبوتات، والدكتور مجدى رؤوف الأستاذ المساعد بالقسم، والمهندس عاصم رضا المعيد بالكلية.