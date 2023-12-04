الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المراكز و الأندية

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد إيهاب حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، إجتماعا مع مدير إدارة شباب العريش و مديري مراكز الشباب و الأندية و قد ناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع ، العديد من الملفات المهمة و التي كان من أهمها الدعوة للمشاركة السياسية من خلال مراكز الشباب بأهمية المشاركة الفعالة و الإيجابية في الإستحقاق الإنتخابي القادم ، و دور مراكز الشباب و الأندية في حث الشباب على المشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية المقبلة ، و التي ستتم في ديسمبر الجارى على مدار ثلاثة أيام و حث الشباب على النزول إلى صناديق الإقتراع .

وقد أكد حسن عبد الوهاب أهمية المشاركة الإيجابية في الإستحقاق الإنتخابي المقبل ، بالحضور الكبير خلال إنتخابات رئاسة الجمهورية القادمة من قبل أهالي المحافظة مطالبا بنشر هذه الثقافة داخل المراكز والاندية وبين أفراد المجتمع.

وأضاف ان المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة واجبا وطنيا و استحقاقا دستوريا أصيلا بالدرجة الأولى و تأكيدا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي و الحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار ، مؤكداً أن للمشاركة الإنتخابية أهمية كبرى فى تعزيز الديمقراطية ، و النهوض بالأوطان .

و اشار على أهمية المشاركة الإيجابية و الفعالة في الانتخابات المقبلة ، نظرًا لأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية  المقبلة واجب وطني على كل مواطن مصري ، من أجل ممارسة حقِه الدستوري في اختيار رئيسه القادم في ظل المخاطر التي يتعرض لها الوطن من جميع الجبهات ، وسعيًا من أجل ضمان مستقبل أفضل لجميع المصريين .

و اختتم " عبدالوهاب " أن مصر مهد الحضارة و ميزان العالم ، و بلد الأمن و الأمان و الإنتخابات القادم رسالة للجميع ليعلموا قيمة مصر حضاريًا و تاريخيًا فتحية لمصر بقوة شعبها و جيشها و شرطتها و قيادتها الحكيمة .


 

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