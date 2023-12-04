وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المراكز و الأندية

عقد إيهاب حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، إجتماعا مع مدير إدارة شباب العريش و مديري مراكز الشباب و الأندية و قد ناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع ، العديد من الملفات المهمة و التي كان من أهمها الدعوة للمشاركة السياسية من خلال مراكز الشباب بأهمية المشاركة الفعالة و الإيجابية في الإستحقاق الإنتخابي القادم ، و دور مراكز الشباب و الأندية في حث الشباب على المشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية المقبلة ، و التي ستتم في ديسمبر الجارى على مدار ثلاثة أيام و حث الشباب على النزول إلى صناديق الإقتراع .



وقد أكد حسن عبد الوهاب أهمية المشاركة الإيجابية في الإستحقاق الإنتخابي المقبل ، بالحضور الكبير خلال إنتخابات رئاسة الجمهورية القادمة من قبل أهالي المحافظة مطالبا بنشر هذه الثقافة داخل المراكز والاندية وبين أفراد المجتمع.

وأضاف ان المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة واجبا وطنيا و استحقاقا دستوريا أصيلا بالدرجة الأولى و تأكيدا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي و الحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار ، مؤكداً أن للمشاركة الإنتخابية أهمية كبرى فى تعزيز الديمقراطية ، و النهوض بالأوطان .

و اشار على أهمية المشاركة الإيجابية و الفعالة في الانتخابات المقبلة ، نظرًا لأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني على كل مواطن مصري ، من أجل ممارسة حقِه الدستوري في اختيار رئيسه القادم في ظل المخاطر التي يتعرض لها الوطن من جميع الجبهات ، وسعيًا من أجل ضمان مستقبل أفضل لجميع المصريين .

و اختتم " عبدالوهاب " أن مصر مهد الحضارة و ميزان العالم ، و بلد الأمن و الأمان و الإنتخابات القادم رسالة للجميع ليعلموا قيمة مصر حضاريًا و تاريخيًا فتحية لمصر بقوة شعبها و جيشها و شرطتها و قيادتها الحكيمة .



