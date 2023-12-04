الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الداخلية تشن حملة أمنية بجميع مديريات الأمن

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال24 ساعة من ضبط (221) قضية مخدرات ، (97) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (58256) حكم قضائى متنوع.

ونجحت قوات الأمن من ضبط  قضايا المخدرات : ورصدت (221) قضية مواد مخدرة بإجمالى (249) متهم ضُبط وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (97قطعة سلاح نارى بحوزة 60 متهم). 

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (58256) حكم قضائى متنوع ، وضبط تشكيلات عصابية ضم (3) متهمين إرتكبوا (9) وقائع دراجات. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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