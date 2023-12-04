الداخلية تشن حملة أمنية بجميع مديريات الأمن

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال24 ساعة من ضبط (221) قضية مخدرات ، (97) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (58256) حكم قضائى متنوع.

ونجحت قوات الأمن من ضبط قضايا المخدرات : ورصدت (221) قضية مواد مخدرة بإجمالى (249) متهم ضُبط وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (97قطعة سلاح نارى بحوزة 60 متهم).

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (58256) حكم قضائى متنوع ، وضبط تشكيلات عصابية ضم (3) متهمين إرتكبوا (9) وقائع دراجات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.