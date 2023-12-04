بدء الدورة التدريبية لأطباء وصيادلة القطاع الخاص بأسيوط

افتتح الدكتور ضياء عبد الحميد نقيب أطباء أسيوط الدورة التدريبية الأولى بمقر نادي الأطباء وبالتعاون مع هيئة اسأل استشير وبحضور د.هالة عبد المعطي مدير إدارة القطاع الأهلي والخاص بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور طارق هلال مدير أنشطة القطاع الطبي الخاص باسأل استشير. ود.سمية عنتر ممثل هيئة الباثفيندر المنفذة لبرنامج أسرة تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.

وأفاد د.ضياء عبد الحميد بأن التعاون بين النقابة واسأل استشير جاء في إطار مساهمة القطاع الأهلي والخاص في مشاركة الدولة في المسؤولية للحد من الزيادة السكانية وتماشيًا مع تنفيذ خطة المشروع القومي للدولة لتنمية الأسرة المصرية.

وعرضت د.سمية عنتر فكرة البرنامج وأهدافه والجهات وشركاء العمل المنفذين للبرنامج.

وأفاد ا.د طارق هلال مدير أنشطة القطاع الخاص باسأل استشير بأن القائمين علي التدريب مجموعة متميزة من أساتذة كلية الطب وكلية التمريض بجامعة أسيوط لمدة يومين وتستكمل بثلاثة أيام تدريبات عملية في ثلاث مستشفيات تابعة لوزارة الصحة والسكان.

وتستمر الدورة التدريبية حتى يوم الخميس الموافق السابع من ديسمبر الجاري.