صور.. دينا الشربيني ووفاء عامر وإياد نصار في جنازة الفنان أشرف عبدالغفور

وصلت منذ قليل الفنانة وفاء عامر، والفنانة نهال عنبر، والإعلامي رامي رضوان وزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان أحمد صلاح السعدني، والفنانة دينا الشربيني، والفنان إياد نصار، والفنانة بشرى، والفنانة حنان مطاوع، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لحضور صلاة الجنازة على الفنان القدير أشرف عبدالغفور.

وتوفى مساء أمس الأحد، الفنان الكبير أشرف عبدالغفور في حادث سير بمدينة الشيخ زايد عن عمر يناهز 81 عامًا، ونجت زوجته من الحادث، وتتلقى العلاج اللازم بالمستشفى.

نشأة أشرف عبدالغفور

ولد عبدالغفور في ٢٢ يونيو ١٩٤٢، بالمحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح عام ١٩٦٣، وتولى منصب نقيب الممثلين في الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥.

وقدم خلال رحلته الفنية أكثر من 300 عمل فنى منها حوالي 100 عمل ديني وتاريخي، منهم مسلسل "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، و"عظماء في التاريخ"، و" هارون الرشيد".



