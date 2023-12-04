التحقيق مع المتهم بقتل عامل بالرصاص في الوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مقتل عامل على يد اخر بالرصاص بمنطقة الوراق.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة .

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تلقت إشارة من شرطة النجدة بوجود جثة بالقرب من الطريق الدائري بالوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة عامل مصاب بطلقات نارية، وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخص آخر بسبب خلافات ثأر وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم .