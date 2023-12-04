الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وصول جثمان الفنان أشرف عبدالغفور لمسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة.. صور

وصول جثمان الفنان
وصول جثمان الفنان أشرف عبدالغفور لمسجد الشرطة

وصل منذ قليل، جثمان الفنان القدير أشرف عبدالغفور، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة قبل نقله إلى مثواه الأخير. 

txt

تشييع جثمان أشرف عبدالغفور من مسجد الشرطة.. اليوم

وشارك بالجنازة الفنان محمد داوود، والفنان إيهاب فهمي، والفنان أحمد بدير، الإعلامي عمرو الليثي، وميرفت الحريري نجلة الفنان عمر الحريري، والفنان محمد محمود عبدالعزيز، الفنانة إيناس كامل، والفنان حمزة العيلي، والفنان عزوز عادل. 

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور 

وتوفي مساء أمس الأحد، الفنان الكبير أشرف عبدالغفور في حادث سير بمدينة الشيخ زايد عن عمر يناهز 81 عامًا، ونجت زوجته من الحادث، وتتلقى العلاج اللازم بالمستشفى. ولد عبدالغفور في ٢٢ يونيو ١٩٤٢، بالمحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح عام ١٩٦٣، وتولى منصب نقيب الممثلين في الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥.

وقدم خلال رحلته الفنية أكثر من 300 عمل فنى منها حوالي 100 عمل ديني وتاريخي، منهم مسلسل "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، و"عظماء في التاريخ"، و" هارون الرشيد".

وصول جثمان الفنان أشرف عبدالغفور لمسجد الشرطة لآداء صلاة الجنازة
وصول جثمان الفنان أشرف عبدالغفور لمسجد الشرطة لآداء صلاة الجنازة
وصول جثمان الفنان أشرف عبدالغفور لمسجد الشرطة لآداء صلاة الجنازة

مواد متعلقة

حبس المتهمين بانهاء حياة مالك محل سجاد

المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة دراجة نارية

465 إصدارًا في الفكر الوسطي وقضايا التجديد

مسؤولة إماراتية للسيسي بـ"إيديكس 2023": مصر هي أمي وبن زايد يحبها (فيديو)
الجريدة الورقية