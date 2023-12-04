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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

توافد الفنانين والإعلاميين على مسجد الشرطة لجنازة أشرف عبدالغفور.. صور

توافد الفنانين على
توافد الفنانين على مسجد الشرطة لجنازة أشرف عبدالغفور

وصل منذ قليل، الفنان محمد داوود، والفنان إيهاب فهمي، والفنان أحمد بدير، الإعلامي عمرو الليثي، وميرفت الحريري نجلة الفنان عمر الحريري، والفنان محمد محمود عبدالعزيز، الفنانة إيناس كامل، والفنان حمزة العيلي، والفنان عزوز عادل إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لحضور صلاة الجنازة على الفنان القدير أشرف عبدالغفور. 

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"راجل في منتهى الرقي والاحترام" ناهد السباعي تنعى أشرف عبد الغفور بهذه الكلمات

وتوفي مساء أمس الأحد، الفنان الكبير أشرف عبدالغفور في حادث سير بمدينة الشيخ زايد عن عمر يناهز 81 عامًا، ونجت زوجته من الحادث، وتتلقى العلاج اللازم بالمستشفى. ولد عبدالغفور في ٢٢ يونيو ١٩٤٢، بالمحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح عام ١٩٦٣، وتولى منصب نقيب الممثلين في الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥.

وقدم خلال رحلته الفنية أكثر من 300 عمل فني منها حوالي 100 عمل ديني وتاريخي، منهم مسلسل "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، و"عظماء في التاريخ"، و"هارون الرشيد".

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